Fisco, l’Agenzia delle Entrate pubblica i nuovi Modelli 730, 770, Iva e Certificazione Unica: cosa cambia

Economia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni definitive e aggiornate al 2022 dei modelli 730, 770 e Iva e della Certificazione Unica. Ecco quali sono le novità che sono state introdotte a partire da quest’anno e quali sono le date entro cui presentare questi documenti.

Modello 730, cosa cambia nel 2022: più spazio ai bonus, ma non solo

Nel nuovo modello 730 sono presenti alcune importanti novità rispetto agli anni precedenti. Per il 2022 sono infatti stati inclusi l’estensione del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche (che presenta un’aliquota maggiorata del 110% in caso di interventi effettuati nel contesto del sismabonus o dell’ecobonus), l’ulteriore detrazione a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, ma anche gli adeguamenti del trattamento integrativo.

Tra le agevolazioni che si possono includere nel 730 del 2022 c’è spazio anche per il bonus musica, relativo alle spese per scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni. Sarà possibile inserire i crediti d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa dedicato ai giovani under 36 e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.

Sono in aumento anche le detrazioni per le spese veterinarie e per il bonus mobili.

Certificazione Unica e Modelli 770 e Iva: cosa cambia a partire da quest’anno

Per quanto riguarda la Certificazione Unica, il termine ultimo per la trasmissione è fissato al 16 marzo. L’invio telematico dei dati sarà disponibile a partire da febbraio. Tra le novità disponibili per il 2022 ci sono ulteriori benefici in tema di Tfr per le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà, ma anche l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia.

Nel Modello Iva sono invece stati aggiunti campi per indicare le percentuali di compensazione applicate per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Sono previste anche nuove regole per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce. Il termine ultimo per la presentazione in questo caso è il 2 maggio. Anche nel modello 770, da presentare entro il 31 ottobre, sono ora incluse 2 nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19.