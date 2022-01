Freedom – Oltre il confine: Roberto Giacobbo su Italia1 una nuova puntata. I temi e gli argomenti

Programmi TV

I temi e gli argomenti della quinta puntata di Freedom - Oltre il confine, la trasmissione condotta ed ideata da Roberto GIacobbo che ci porta in giro per il mondo alla scoperta di curiosità e misteri.

Lunedì 17 gennaio 2022 va in onda su Italia1 in prima serata l’apprezzata trasmissione divulgativa condotta ed ideata Roberto Giacobbo. Il conduttore ritorna in televisione per raccontare i misteriosi e interessanti servizi del quinto appuntamento di Freedom – Oltre il confine a partire dalle ore 21:20. La nuova puntata ci mostrerà l’interessante viaggio del conduttore in Egitto tra le meraviglie nascoste di una terra che non finisce di stupire, poi ancora uno speciale viaggio indietro nel tempo per raccontare le origini e la storia della nostra specie e tra le altre cose Roberto Giacobbo ci racconterà qualcosa in più sulla figura di William Shakespeare.

Tutti i servizi della quinta puntata di Freedom – Oltre il confine.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti della quinta puntata di stagione

Lunedì 17 gennaio 2022 su Italia1 va in scena un nuovo imperdibile appuntamento di Freedom – Oltre il confine. La quinta puntata del programma condotto da Roberto Giacobbo porterà il divulgatore in lungo e in largo per il nostro pianeta alla scoperta di nuovi misteri e curiosità da raccontare al folto pubblico appassionato di divulgazione scientifica e non solo.

Il quinto appuntamento con la trasmissione va in onda sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:30 ed innanzitutto ci mostrerà Giacobbo in Egitto, coppia con l’esploratore Zahi Hawass andrà alla scoperta di Saqqara per vedere piramidi meno conosciute e ammirare una sorprendente e misteriosa mummia.

Sarà poi i turno di un approfondimento sulla Sindrome di Stoccolma e sul perché essa si possa verificare grazie all’analisi di alcuni casi emblematici di quando il rapitore riesce ad affascinare la propria preda.

Giacobbo andrà poi indietro nel tempo per ripercorrere le tappe del cammino della nostra specie, dalla Preistoria fino ai giorni nostri.

Un momento molto atteso della puntata sarà quello dedicato a William Shakespeare. Il conduttore si recherà a Messina per fare chiarezza su diverse teorie della sua vera storia. Da un’isola all’altra quando il team di Freedom si sposterà poi in Sardegna per scoprire il genio e l’arte dei ceroplasti, veri e propri artisti che hanno realizzato delle cere anatomiche apprezzate ancora oggi.