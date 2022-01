Giucas Casella imbroglia al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lo riprende: “Sono molto arrabbiato”

Grande Fratello

Giucas Casella viene scoperto ad imbrogliare al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini lo scopre in diretta. Il divertente siparietto tra il conduttore e l'illusionista del reality.

Siparietto tra Giucas Casella e Alfonso Signorini nella diretta del Grande Fratello Vip. All’illusionista è stato chiesto di elencare i nomi dei 7 nani della favola di Biancaneve, su cui si sarebbe dovuto esercitare negli scorsi giorni. Tuttavia, in Confessionale, il concorrente si rende protagonista di strafalcioni a volontà e viene ripreso anche dallo stesso conduttore, che alla fine lo accusa di essere un imbroglione.

Giucas Casella interrogato sui 7 nani di Biancaneve: siparietto al GF Vip

Al Grande Fratello Vip gli scherzi di Alfonso Signorini a Giucas Casella sono ormai all’ordine del giorno.

L’illusionista in questi mesi è spesso finito nel mirino del concorrente, che ha più volte architettato siparietti ai suoi danni per strappare una risata. E anche nella puntata di questa sera il copione si ripete. Convocato in Confessionale, il paragnosta si è reso protagonista di una lunga serie di strafalcioni alla domanda secca del giornalista: “Chi sono i 7 nani“.

Il concorrente, che negli ultimi giorni avrebbe dovuto esercitarsi studiando la storia delle più popolari fiabe italiane, inizia il suo elenco: “Brontolo, Cucciolo, Mestolo“. Il primo strafalcione suscita l’ilarità del pubblico e l’ammonizione di Alfonso Signorini: “No, Mestolo non esiste, ma dove sta?

Ricomincia“. Il concorrente riprende la sua lista, ma incappa in un nuovo errore: “Brontolo, Spigolo…“. “Spigolo non c’è” lo riprende nuovamente il conduttore.

Alfonso Signorini accusa Giucas Casella: “Sei un imbroglione“

Quanto accaduto è solo l’antipasto per un colpo di scena, quando Alfonso Signorini si accorge che Giucas Casella sta in realtà imbrogliando. Accortosi di questo, lo invita a mostrare la mano sinistra: “Fai vedere… cosa stai guardando? Fai vedere la mano. Cos’hai nella mano?”. Il concorrente, improvvisandosi sorpreso, chiede: “Quale mano?

“. Ma il conduttore non ci casca e invoca una ‘squalifica‘ dal gioco laddove non avesse mostrato la mano al pubblico: “Tira su l’altra mano, falla vedere alla telecamera. Gira la mano Giucas, sennò ti squalifico“.

Messo alle strette, l’illusionista apre la mano sinistra contenente un bigliettino con scritti i nomi dei 7 nani. In studio esplodono risate e applausi, con Signorini che esclama: “Sono molto arrabbiato con te“. Il ‘Vippone’ però risponde: “Quattro te li ho detti, poi lo sai come sono fatto io, mi dimentico pure il mio nome“. E viene tacciato da Signorini di essere un imbroglione: “Sì ma sei anche un imbroglione perché ti sei portato il fogliettino“.

Si chiude il sipario tra risate e applausi.