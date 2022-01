Grande Fratello Vip anticipazioni: chi è il preferito del pubblico e una sorpresa per Kabir Bedi

Grande Fratello

Lunedì 17 gennaio 2022 tornano ad aprirsi le porte della casa più chiacchierata d’Italia per l’appuntamento di stagione numero 35. A partire dalle ore 21:35 va in onda su Canale5 il nuovo appuntamento stagionale condotto da Alfonso Signorini supportato delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, con quest’ultima che potrebbe entrare a fare visita ai Vipponi per occuparsi di una faccenda scottante. Tra gli argomenti di puntata la trasmissione tornerà ad occuparsi degli amori della casa oltre ovviamente all’esito del televoto per il preferito del pubblico tra Kabir Bedi, Federica Calemme, ed il concorrente bicefalo Giacomo Urtis-Valeria Marini.

Le anticipazioni di tutti i temi della nuova puntata in onda su Canale5.

GF Vip 6: il preferito del pubblico

Su Canale 5 va in onda il primo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip 6 nella prima serata di lunedì 17 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. I fan del reality riprenderanno i discorsi con il reality dopo che l’ingresso di Delia Duran nella scorsa puntata ha un po’ rimescolato gli equilibri in casa, esasperando ancora di più il confronto tra il gruppo guidato dal trio Manila, Soleil, Katia contro quello sorretto da Miriana.

L’ingresso della modella sudamericana porterà sicuramente ad un nuovo e ridondante confronto tra lei, il marito Alex Belli ed il terzo incomodo Soleil Sorge, con il conduttore che già si lecca i baffi. Compito di Alfonso Signorini sarà poi ovviamente quello di svelare il preferito decretato dal televoto del pubblico e che sta ancora vendendo sfidarsi in queste ultime ore Kabir Bedi, Federica Calemme e Giacomo Urtis in coppia con Valeria Marini.

Gf vip: sorpresa per Kabir Bedi

Tra i tanti temi di puntata spazio al focus sulle coppie della casa che nelle ultime ore hanno vissuto fasi alterne.

Per una storia che sembra essere tornata tra i suoi passi, quella tra Gianmaria e Federica, un’altra invece non sembra vivere un bellissimo momento per le continue liti tra Alessandro e Sophie, apparsi sempre più distanti. Tra Manuel e Lulù fila tutto liscio nonostante il momento di scoramento della giovane principessa che deve iniziare a fare i conti con i saluti al suo bello. Come anticipa il profilo ufficiale del Gf vip, questa sera ci sarà una sorpresa per Kabir Bedi.