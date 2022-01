Neonata abbandonata in Siberia, il termometro segnava -20 gradi: salva grazie ai cinque ragazzi che l’hanno trovata

Cronaca dal Mondo

In Siberia una neonata è stata abbandonata in strada, dove ha rischiato la vita a causa delle temperature sotto i -20 gradi, ma cinque adolescenti si sono accorti di lei e l'hanno portata in salvo.

Qualche giorno fa cinque ragazzi hanno pensato di uscire per una passeggiata nonostante le rigide temperature che al momento segna il termometro in Siberia (ben 20 gradi sotto lo zero); lungo il cammino hanno trovato una neonata, abbandonata al freddo e al gelo con niente più che uno straccio ad avvolgerla e un bottiglia di latte al fianco – che tuttavia era completamente svanito. I protagonisti della vicenda hanno dunque preso la bambina e l’hanno portata al sicuro.

Siberia: cinque ragazzi trovano e salvano una bambina dal gelo

Quest’incredibile storia di speranza si è svolta nel villaggio siberiano di Sosnovka il giorno del Natale ortodosso; il 7 gennaio cinque ragazzi sono usciti per incontrarsi e fare una passeggiata nonostante le rigide temperature che caratterizzano la regione.

Con ben -20 gradi questi ragazzi si sono fatti coraggio e hanno iniziato a camminare per le vie del paese; mentre si trovavano in strada hanno trovato una bambina chiusa in una scatola di uova e coperta da uno straccio; al suo fianco una bottiglia di latte completamente vuota – il liquido è svanito proprio a causa delle temperature di questi rigidi giorni invernali. I ragazzi hanno prontamente salvato la bambina, che altrimenti sarebbe morta per congelamento.

La storia però non si conclude solo con il suo salvataggio.

Siberia: quale sarà il futuro della bambina trovata in strada dai ragazzi?

I cinque adolescenti hanno dunque portato immediatamente la neonata in ospedale, dove le sono state fornite tutte le cure necessarie. La bambina aveva infatti solo tre giorni quando è stata trovata e si temeva che non sarebbe sopravvissuta a questa terribile vicenda. Sembra però, fortunatamente, che sia piuttosto tenace e al momento è sotto il controllo dei medici.

Al momento le sue condizioni sono ottimali e uno degli adolescenti, grazie ai suoi genitori, ha manifestato la volontà di adottare la bambina per garantirle una vita normale dopo l’abbandono.

Sarà necessario però un lungo iter burocratico, dal momento che la leggere vigente in Russia stabilisce un lungo percorso per poter avere il consenso all’adozione.

Russia: i dati sugli orfanotrofi sono allarmanti

Secondo gli ultimi dati riportati da un web magazine russo, nel paese è cresciuto esponenzialmente il numero di bambini abbandonati negli orfanotrofi.

Si tratta prevalentemente di neonati di genitori migranti – che dunque non hanno i mezzi necessari per crescere i propri figli.

Per aumentare le possibilità dei bambini abbandonati, le madri li lasciano privi di documenti, nella speranza che non essendo rintracciabili possano essere adottati con cittadinanza russa. Sembra infatti che le famiglie del Paese non siano propense ad adottare bambini di nazionalità differente, credendo erroneamente che non possano adattarsi ed integrarsi nel paese.

Una situazione che sembra rispecchiarsi anche nella storia della piccola trovata dai 5 adolescenti, che non aveva niente se non uno straccio e un po’ di latte vicino alla scatola in cui è stata trovata.

Fortunatamente però qualcuno si è già detto pronto ad adottarla, sebbene la strada sia lunga e non priva di difficoltà.