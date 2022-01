Telemarketing sul cellulare, come fare per non essere più disturbati: c’è una novità in arrivo

Cronaca Italia

Contro il telemarketing aggressivo è in arrivo una nuova regolamentazione del Registro delle Opposizioni. In particolare, l’obiettivo è arginare il fenomeno delle chiamate ricevute direttamente sullo smartphone. Ecco in cosa consisterà.

Telemarketing, cosa cambierà tra poche settimane per i consumatori

Sta per arrivare un nuovo strumento per opporsi alle chiamate indesiderate e spesso insistenti da parte delle società di telemarketing. Il Registro delle Opposizioni vedrà infatti cambiata la propria regolamentazione, così da poter includere anche le numerazioni telefoniche dei cellulari. Si tratta di un processo che dovrebbe entrare in vigore con una delibera di approvazione tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022, secondo quanto annunciato dal deputato Simone Baldelli, Presidente della Commissione Parlamentare sulla tutela dei consumatori.

Che cos’è il Registro delle Opposizioni e come funziona

Il Registro delle Opposizioni è stato istituito nel 2010 e aggiornato nel 2018. Si tratta di un servizio gratuito a disposizione dei cittadini, che possono iscrivere la propria utenza telefonica per opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie (telemarketing). Al momento, i numeri di cellulare possono essere iscritti solo se sono presenti negli elenchi pubblici, ma le nuove disposizioni agiranno eliminando questo scoglio.

Iscrivendosi al Registro delle Opposizioni ci si oppone anche all’utilizzo degli indirizzi postali associati alle proprie utenze, che possono essere impiegati dalle società di marketing via posta cartacea. Per registrarsi, ma anche per aggiornare o revocare i propri dati, è possibile compilare un modulo sul sito web del Registro delle Opposizioni, oppure contattare l’apposito numero verde, o ancora inviare una email o una raccomandata.

In questo modo l’utente blocca il trattamento dei propri dati personali reperibili negli elenchi telefonici pubblici.

Quali sono le sanzioni per chi non osserverà le nuove disposizioni sul telemarketing

In base alle nuove disposizioni, gli operatori di telemarketing che utilizzano i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici devono registrarsi al Registro delle Opposizioni e verificare le liste dei potenziali contatti. Le società che non dovessero osservare il diritto di opposizione degli utenti potranno incorrere in sanzioni fino a 20.000.000€ o fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo.