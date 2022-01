Bar Stella con Stefano De Martino: in onda oggi l’ultima puntata del programma di Rai2

Programmi TV

Va in onda il quarto appuntamento con il Bar Stella presentato dal simpatico ed apprezzato Stefano De Martino in compagnia di tutti i bizzarri personaggi del suo bar.

Ritorna ad aprire i battenti il divertente Bar Stella capitanato da Stefano De Martino. Il conduttore, messa da parte la carriera da ballerino, con il suo nuovo programma sceglie di continuare la storica tradizione di famiglia ambientando lo show nella scenografia che ricorda il bar creato dal bisnonno quasi 100 anni fa. Il quarto appuntamento con la scanzonata trasmissione va onda su Rai2 oggi martedì 18 gennaio 2022 come sempre in seconda serata a partire dalle ore 22:50 circa. Per la gioia del pubblico collegato da casa torna l’interessante mix di ironia, citazioni e canzoni portata dagli stravaganti clienti e professionisti del suo nutrito bar.

Bar Stella: Stefano De Martino conduce la quarta puntata

Il clima famigliare ed amichevole del bar di Rai2 darà di nuovo vita allo show scanzonato ed ironico scandito a colpi di gag dei personaggi sui generis che vi entrano dentro otre che dal ritmo della apprezzata musica della Disperata Erotica Band diretta dal Maestro Pino Perris.

Bar Stella: i personaggi al fianco di Stefano De Martino

Anche nel quarto appuntamento non potranno poi mancare tutti i bizzarri personaggi che fanno da corollario alle chiacchiere del conduttore.

A fianco di Stefano De Martino ad animare il salotto del Bar Stella ci saranno il barista Luciano (Herbert Ballerina), il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Ambrosia), la professoressa Marta (Marta Filippi), Libero Parere (Francesco Arienzo), l’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito), il professor Siniscalchi (Mario Porfito), il critico televisivo Umberto Orfeo (Giorgio Melazzi), la Statua di bianco vestita (Adelaide Vasaturo) e le apparizioni tra sogno, musica e realtà dell’apprezzata cantante Niña del Sud (Carola Moccia).

