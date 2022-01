Biagio Di Maro ne fa un’altra delle sue, Tina Cipollari invoca l’aiuto di un Vip: “Chiama Alfonso Signorini”

Uomini e Donne

Biagio Di Maro aspira a diventare un concorrente di un reality show, come l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip. La reazione di Tina Cipollari è stata epica.

Una puntata scoppiettante, quella del 18 gennaio di Uomini e Donne. Biagio Di Maro ha consegnato il suo telefono a Gianni Sperti e i telespettatori hanno potuto sapere che aspira a un reality. Anche per Armando Incarnato si è parlato di Honduras. Vedremo i due Cavalieri sbarcare presto su altri lidi televisivi?

Tina Cipollari ha invocato l’aiuto di Alfonso Signorini.

Biagio Di Maro vuole fare un reality, Tina Cipollari sbotta

Una puntata come quella del 18 gennaio di Uomini e Donne ce la meritavamo da tempo. Dopo giorni e giorni piatti, i protagonisti del parterre hanno carburato e dato il peggio di loro.

Vagonate di trash senza limiti. A cominciare dal solito Biagio Di Maro, che ne ha sparate così tante che risulta difficile riassumerle.

Dopo mesi e mesi, Gianni Sperti ha ripreso il suo ruolo di investigatore di telefoni e ha potuto rovistare nel cellulare di Biagio Di Maro, grazie a una segnalazione di Elena. Il Cavaliere ha dato l’apparecchio elettronico senza battere ciglio, salvo poi scoprire che era stato pulito a dovere: “Registro chiamate solo una telefonata, quindi tutto il resto è stato cancellato”. Ma il top si è raggiunto con altre due sparate di Biagio di Maro. Il Cavaliere ha prima svelato una pseudo conoscenza con Jo Squillo: “Jo Squillo mi segue e io seguo Jo Squillo”.

E, in seguito, un suo messaggio Instagram ha reso palesi le sue ambizioni: “O Grande Fratello o l’Isola dei Famosi, ci riuscirò”.

Ma ci vogliamo immaginare Biagio Di Maro in uno di questi reality? Ma veramente si presenta nel programma televisivo con queste speranze? Tina Cipollari è subito intervenuta: “Chiama Alfonso Signorini… Non è che ha detto è l’anno mio spero di trovare l’amore della mia vita… Aspiri a fare questi reality”.

Dopo Biagio Di Maro, arriva Armando Incarnato

Quando la redazione di Uomini e Donne decide di farci un regalo, accoppia Biagio Di Maro e Armando Incarnato, come oggi.

Anche l’argomento trattato non è stato molto differente, infatti, si è parlato di nuovo di reality show. Marika Geraci ha deciso di punzecchiare Armando Incarnato: “Neanche quest’anno vai in Honduras?“.

Il riferimento ha uscito il peggio di Armando Incarnato, che ha sbottato in dialetto stretto: “Bambola con il rossetto rosso e i capelli neri… Questo mezzo uomo ti è piaciuta in tutte le situazioni, il che vuol dire che non era mezzo uomo… Credibilità pari a zero”.

Tina Cipollari ha rimesso al suo posto la Dama: “Tu sei qui solo per visibilità“.