Chi è Roberta Metsola, la più giovane Presidente del Parlamento Europeo appena eletta

Roberta Metsola, avvocata e deputata popolare maltese, è stata eletta a grande maggioranza come Presidente del Parlamento Europeo. Chi è l’ “erede” di David Sassoli, scomparso recentemente, e quali sono le battaglie che ha presentato all’interno del proprio programma.

Chi è Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo

Roberta Metsola ha ottenuto 458 voti a favore su 616 validi, ottenendo così l’elezione al primo turno in qualità di nuova Presidente del Parlamento Europeo. In data 11 gennaio era subentrata ad interim nel ruolo in seguito alla scomparsa di David Sassoli, e questa mattina è stata eletta con il sostegno di popolari, socialisti e liberali.

Assieme a lei, per questo ruolo erano candidati anche Alice Kunkhe del partito verde svedese (101 voti a favore) e la spagnola Sira Rego, esponente della sinistra radicale (con 57 voti a favore). Kosma Zlotowski, candidato conservatore, si è invece ritirato nel corso mattinata. Avvocata di 43 anni, Metsola è la più giovane Presidente del Parlamento Europeo ed è la terza donna a rivestire questa carica.

Studi e carriera politica di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo

La maltese Roberta Metsola ha saputo guadagnare la fiducia dei partiti europeisti, presentando un programma attento ai diritti delle donne, allo stato di diritto, ma anche alla dimensione sociale e alle regole di bilancio.

Ha una formazione come avvocata specializzata in diritto e politica europea, vantando una formazione presso il Collège d’Europe di Bruges, prestigioso istituto indipendente di studi europei post-universitari. Nel 2002 è stata vicepresidente della Convenzione dei giovani sul futuro dell’Europa, ha assistito alla negoziazione e stesura del Trattato costituzionale europeo e di quello di Lisbona. È stata addetta alla cooperazione legale e giudiziaria di Malta all’interno della Rappresentanza permanente di Malta presso l’Unione europea.

A Malta ha preso parte alla formazione giovanile del Partito Nazionalista e del movimento giovanile del Partito Popolare Europeo, in cui ha ricoperto anche la carica di segretario generale. Dal 2012 al 2013 è stata consigliera dell’Alta rappresentante per gli Affari europei, Catherine Ashton. È deputata europea fin dal 2013 ed è stata membro della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Roberta Metsola, terza donna Presidente: le polemiche sulle posizioni antiabortiste

Roberta Metsola è la terza donna Presidente del Parlamento Europeo dopo Simone Veil e Nicole Fontaine.

È stata sostenuta anche dalla Lega, che ha reputato affini ai propri i valori legati alla famiglia espressi dalla nuova Presidente. La maltese Metsola ha infatti ribadito più volte le proprie posizioni antiabortiste. Nel 2015 aveva criticato aspramente un report europeo relativo all’uguaglianza di genere, perché il documento includeva l’accesso all’interruzione di gravidanza come requisito di parità. Metsola aveva definito “riferimenti inaccettabili” quelli contenuti nel dossier.

Nel 2021, inoltre, aveva votato contro una risoluzione parlamentare in difesa dell’aborto. Il suo Paese d’origine, Malta, è l’unico nell’Unione Europea che vieta l’interruzione volontaria di gravidanza anche nei casi più gravi come stupro, incesto, malformazioni e pericolo di vita per la madre. Recentemente, però, la neo Presidente ha confermato la sua volontà di adeguarsi alle decisioni dell’Unione Europea in tema di aborto. Roberta Metsola è sposata con il politico e manager finlandese Ukko Metsola e ha quattro figli.