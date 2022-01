Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 18 gennaio 2022 a partire dalle ore 20:00

Lotto

Primo appuntamento settimanale con le estrazioni del gioco del Lotto. Una nuova occasione per gli appassionati giocatori si viene a creare martedì 18 gennaio 2022, con il nuovo sorteggio che avverà come sempre in collegamento dalle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli. Controlla tutti i numeri sorteggiati a partire dalle ore 20:00 di oggi e scopri se hai vinto uno dei premi messi in palio da questo ennesimo concorso. Leggi tutti i numeri estratti oggi.

Intanto oggi, martedì 18 gennaio 2022, si terranno anche le estrazioni del Million day, senza dimenticate il nuovo concorso del Superenalotto.

Lotto, l’estrazione di oggi martedì 18 gennaio

I numeri del Lotto estratti oggi martedì 18 gennaio sono:

Bari 76 16 68 50 18

76 16 68 50 18 Cagliari 10 4 90 62 11

10 4 90 62 11 Firenze 65 57 74 77 24

65 57 74 77 24 Genova 10 82 55 43 15

10 82 55 43 15 Milano 57 78 54 81 89

57 78 54 81 89 Napoli 54 16 19 87 58

54 16 19 87 58 Palermo 36 48 12 24 66

36 48 12 24 66 Roma 24 23 50 2 30

24 23 50 2 30 Torino 28 43 84 76 46

28 43 84 76 46 Venezia 37 74 29 23 34

37 74 29 23 34 Nazionale 63 60 39 59 35

Estrazioni Lotto: il glossario dei termini del gioco

Il Lotto a in scena ben 3 volte a settimana e tiene compagnia ai giocatori appassionati che si tengono impegnati con le amate ruote della lotteria.

Il gioco, come quasi tutti sanno, si basa sul pronosticare l’uscita di alcuni o di tutti i numeri estratti sulle note ruote di appartenenza.

A partire da questa facile premessa, il gioco dona la possibilità di prendere parte alle sue estrazioni potendo scegliere da un minimo di 1 numero ad un massimo di 10 numeri per giocata.

Vi è una vasta gamma di tipologie di puntata tra i quali i tanti appassionati possono scegliere, optando per quella che più li soddisfa. Vediamo qui sotto quali sono, chiarendo di cosa si tratta:

Numero estratto : la previsione che il numero scelto sia sorteggiato tra quelli che compongono le combinazioni delle ruote;

: la previsione che il numero scelto sia sorteggiato tra quelli che compongono le combinazioni delle ruote; Estratto determinato: si scommette che il numero scelto esca in una determinata posizione di estrazione (esempio: il numero 53 come terzo estratto della ruota di Cagliari);

Ambo : scommessa sulla combinazione di due numeri scelti;

: scommessa sulla combinazione di due numeri scelti; Ambetto : questa tipologia di giocata consente di poter vincere quando i propri numeri pronosticati non sono stati sorteggiati con esattezza ma ne viene sorteggiato uno dei 2 e l’altro è il numero precedente o successivo a quello giocato (esempio: se si giocano con ambetto 25 e 70 si vincer con le seguenti combinazioni: 25-69, 25-71, 24-70 ed infine 26-70);

: questa tipologia di giocata consente di poter vincere quando i propri numeri pronosticati non sono stati sorteggiati con esattezza ma ne viene sorteggiato uno dei 2 e l’altro è il numero precedente o successivo a quello giocato (esempio: se si giocano con ambetto 25 e 70 si vincer con le seguenti combinazioni: 25-69, 25-71, 24-70 ed infine 26-70); Terno: la scelta di una combinazione che mette insieme 3 numeri;

Quaterna: una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri;

una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri; Cinquina: la scommessa sulla giocata che comprende una combinazione di 5 numeri.

Estrazioni Lotto: l’ambo e le sue varianti di gioco

Il sito de Il gioco del Lotto offre un’interessante rubrica legata al glossario che chiarisce i termini e le espressioni che ruotano attorno al gioco.

Come anticipato in precedenza ora andremo a vedere i termini e le espressioni legate all’ambo, spiegando cosa sono e ricordando che il semplice ambo è quella combinazione composta da due numeri e che arriva a pagare fino a 250 volte la posta giocata.

Vediamo quali sono le definizioni:

Ambata : termine usato per indicare l’estratto;

: termine usato per indicare l’estratto; Ambetto : è composto da due numeri tra quelli giocabili (ovviamente dall’1 al 90) e si compone dal numero giocato più il numero precedente o successivo di uno di quelli giocati restanti. E’ possibile pronosticare un ambetto giocando da 2 a 10 numeri;

: è composto da due numeri tra quelli giocabili (ovviamente dall’1 al 90) e si compone dal numero giocato più il numero precedente o successivo di uno di quelli giocati restanti. E’ possibile pronosticare un ambetto giocando da 2 a 10 numeri; Ambo complementare : è un ambo composto da due numeri che sommati danno 90 ( esempio: 10-80, 11-79, 12-78, 13-77 e così via);

: è un ambo composto da due numeri che sommati danno 90 ( esempio: 10-80, 11-79, 12-78, 13-77 e così via); Ambo a divisore comune: questa espressione è sinonimo di “diametrale” ed indica un ambo formato da due numeri che distano 45 unità ( esempio: 30-75, 31-76, 32-77, 33-78, 34-79, 35-80 e così via fino a 45-90);

Ambo simmetrico: indica l’ambo formato da numeri la cui loro somma dà 91.

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.