Kabir Bedi commosso dalle parole della moglie al Grande Fratello Vip: “Un uomo forte, un gigante gentile”

Grande Fratello

Sorpresa di compleanno per Kabir Bedi, che in diretta riceve un video-messaggio da parte della moglie Parveen. Commozione per l'attore al Grande Fratello Vip.

Kabir Bedi, che ha da poco festeggiato il compleanno nella Casa del Grande Fratello Vip, riceve nella puntata di questa sera una sorpresa dalla moglie Parveen. Non finiscono i messaggi di auguri per l’attore, che ascolta con grande commozione le parole della donna della sua vita. Un video-messaggio ricco di emozione, che descrive il concorrente con parole bellissime: “Un uomo forte, un gigante gentile“.

Kabir Bedi e le parole della moglie: “Continua a sorridere“

Non finiscono le sorprese per Kabir Bedi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la festa di compleanno a tema indiano celebrata con i suoi coinquilini a Cinecittà, nella puntata di questa sera è in arrivo per lui un dolcissimo video-messaggio.

Il mittente di questo pensiero è Parveen, moglie dell’attore, che ha voluto rivolgergli un pensiero d’amore. In Mistery Room il concorrente ascolta le parole della donna della sua vita: “Tesoro, ti auguro un felice compleanno e auguro a noi un buon anniversario. Mi manchi, ma ti vedo ogni giorno in televisione, è meraviglioso e surreale. Stai andando così bene, tutta la famiglia ti manda tanto affetto, spero che i tuoi coinquilini riescano a conoscere l’uomo che amo così profondamente.

Un uomo forte, un gigante gentile“.

Il video-messaggio prosegue con un sincero invito al marito: “Kabir, continua a sorridere e condividere il tuo amore e la tua luce. Fammi vedere il tuo sorriso e sentire le tue risate“. E, in ultimo, Parveen aggiunge: “La vita è una grande avventura, quindi goditi questa grande avventura“.

Kabir Bedi commosso per le parole della moglie Parveen

Al termine del video-messaggio lo studio esplode in uno scroscio di applausi, segno di un sincero affetto verso il neo-concorrente.

Che Kabir Bedi sia entrato nel cuore del pubblico lo dimostra anche il televoto di questa sera, in cui è risultato il preferito tra i telespettatori.

Il popolare “Sandokan“, commosso, risponde alle dolcissime parole della moglie: “Ho una donna splendida, che mi ha dato tanta gioia nella mia vita. Sono veramente molto fortunato ad avere lei nella mia vita“.

E, ripensando al suo passato sentimentale e ai matrimoni andati in fumo, Kabir si dice certo ora di aver trovato il vero amore: “La vita che ho vissuto con lei sembra un sogno per me. Dopo 3 matrimoni sto sempre cercando questo tipo di amore, che finalmente ho trovato“.