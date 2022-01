Meraviglie, la penisola dei tesori: Alberto Angela conduce l’ultima puntata del programma. Gli ospiti

Programmi TV

Martedì 18 gennaio 2022 in prima serata su Rai1 va in onda la quarta puntata ed ultima puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori,che porterà il conduttore a Padova, Spoleto,Todi ed Ercolano. Ecco tutto quello che c’è da sapere e tutti gli ospiti della puntata.

Per l'ultima occasione il conduttore si metterà a passeggiare tra le meraviglie italiane per fare due passi da Padova a Spoleto passando per Todi e raggiungendo Ercolano. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla quarta puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori, in onda martedì 18 gennaio 2022 su Rai1 a partire dalle ore 21:25 circa.

Meraviglie, la penisola dei tesori: ultima puntata anticipazioni

Va in onda su Rai1 oggi martedì 18 gennaio 2022, a partire dalle ore 21.25 su Rai1, la puntata conclusiva della quarta edizione di Meraviglie, la penisola dei tesori. L’ultimo appuntamento conclude lo straordinario lungo viaggio di Alberto Angela tra la storia e le bellezze del nostro Paese che si sono fatte apprezzare a dovere dal pubblico della trasmissione.

L’ultimo viaggio prende il via dalla città di Padova e più precisamente da Palazzo della Ragione, uno tra gli esempi migliori del nostro Paese per arte ed architettura medievale.

Il pubblico potrà apprezzare i luoghi simbolo della città veneta come la Basilica di Sant’Antonio, la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto ed anche il teatro Anatomico a Palazzo Bo ed infine l’orto botanico.

Il viaggio proseguirà poi ad Ercolano con la visita a Villa Campolieto, esempio massimo delle splendide ville vesuviane, all’antico teatro romano ed anche al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Ultima tappa del viaggio finale sarà la città la doppia tappa in Umbria prima a Spoleto dove Alberto Angela ci mostrerà la Cattedrale con gli affreschi di Filippo Lippi e poi a Todi dove vedremo dall’alto la chiesa di Santa Maria della Consolazione.

Meraviglie, la penisola dei tesori: gli ospiti dell’ultimo appuntamento

Tra gli ospiti dell’ultima puntata del programma ci saranno la campionessa di nuoto Novella Calligaris che affiancherà il conduttore a Padova insieme all’attore Mariano Rigillo. L’attore e regista Lello Arena aggiungerà degli interessanti aneddoti durante la passeggiata a Villa Campolieto di Ercolano e dove ci sarà anche l’attore Remo Girone. A Spoleto spazio per il violinista Uto Ughi mentre a Todi sarà presente l’attore Giulio Scarpati.