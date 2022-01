Un’ora sola vi vorrei: un nuovo appuntamento con il programma di Enrico Brignano. Gli ospiti

Programmi TV

Enrico Brignano conduce il quarto appuntamento stagionale con il suo divertente show della durata di un’ora nel quale intrattiene il pubblico facendo leva sulla sua grande ironia per trattare i temi di attualità di questi giorni. Nella nuova puntata di Un’ora solo vi vorrei, che va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 18 gennaio 2022, il conduttore rifletterà sull’operato dell’uscente Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per affrontare il lungo saluto ad uno dei presidenti più amati di sempre. Come al solito non mancheranno gli ospiti di cui tra tutti spicca sicuramente l’apprezzata Gaia, cantante resa famosa dalla vittoria del circuito di Amici, che sarà in studio per cantare i suoi grandi successi.

Un’ora sola vi vorrei: la quarta puntata di questa stagione

Torna in onda in televisione su Rai2 oggi martedì 18 gennaio 2022 la nuova edizione di Un’ora sola vi vorrei, lo show che vede come mattatore al centro del palco il comico e conduttore romano Enrico Brignano.

Nella prima serata del canale va in onda la quarta puntata del programma che sarà caratterizzata dalla riflessione del presentatore sull’operato dell’uscente Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A pochi giorni dalla prima tornata di voto per eleggere il suo successore mancheranno le considerazioni sul futuro del nostro Paese con uno sguardo anche al passato, dato dallo spunto del racconto della storia del Milite Ignoto.

Un’ora sola vi vorrei: gli ospiti ed i temi della quarta puntata

Nel nuovo appuntamento con il programma di Enrico Brigano non mancheranno balli, canti e divertenti sketch tutti accompagnati dalla musica della resident band diretta come sempre dal Maestro Andrea Perrozzi.

La presenza comica del programma, oltre che dal conduttore, sarà garantita dalla presenza della comica Marta Zoboli, che per l’occasione vestirà i panni di una surreale quirinalista.

A continuare la tradizione del programma nel quale figurano spesso apprezzati ospiti ci penserà la presenza di Gaia, giovane cantante già vincitrice di Amici che canterà i suoi successi. Chiuderà la quarta puntata dello show l’appuntamento casa Brignano, dove la compagna dell’attore Flora Canto si presterà alla consueta scenetta.

Guarda il video: