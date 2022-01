Citofonare Rai2 non va in onda domenica 23 gennaio: cosa c’è dietro lo stop a Simona Ventura e Paola Perego

Programmi TV

Citofonare Rai 2 si prende un leggero stop in occasione di domenica 23 gennaio 2022. Scopri cosa va in onda al posto del programma di Paola Perego e Simona Ventura.

Citofonare Rai 2 è il programma televisivo che fa compagnia al pubblico nelle domeniche del canale a partire dallo scorso 3 ottobre 2021. Al timone del seguito show due conduttrici amatissime dai telespettatori nostrani, quelle Paola Perego e Simona Ventura che per la prima volta si trovano a condividere uno studio televisivo che fa sfondo ad un allegro via vai di ospiti denominati simpaticamente gli amici della domenica. Il programma però subirà un leggero stop in occasione di domenica 23 gennaio 2022 a causa dell’arrivo nella sua stessa fascia oraria di una imperdibile finale dello Sci Alpino.

Citofonare Rai2 non andrà in onda domenica 23 gennaio

Citofonare Rai 2 deve fermarsi per una domenica e lasciare il suo spazio sulla rete. La trasmissione che al timone vanta l’apprezzato tandem composto da Paola Perego e Simona Ventura deve prendersi una piccola pausa dalla sua consueta programmazione su Rai2.

Il pubblico della trasmissione dovrà infatti attendere una lunga settimana prima di rivedere al centro dello studio gli attori, i cantanti ed anche gli esperti di vario genere che vanno a trovare le due conduttrici in un clima disteso e divertente portando ognuno qualcosa per il pranzo; che sia una storia, una torta, una pianta o addirittura il racconto di un viaggio in qualche posto incredibile dell’Italia.

Cosa va in onda al posto di Paola Perego e Simona Ventura

Lo show infatti non andrà in onda nella sua consueta fascia che precede il pranzo di domenica 23 gennaio 2022 per lasciare il posto ad una imperdibile finale dello Sci Alpino.

A partire dalle ore 11:35 circa su Rai2 andrà infatti in onda la finalissima della Coppa del Mondo 2021/22 di Super G Femminile in diretta da Cortina d’Ampezzo, dove le nostre migliori atlete cercheranno di imporsi per regalare al nostro Paese un’altra indimenticabile soddisfazione.

Per occupare lo spazio di Citofonare Rai2 a partire dalle ore 11 e per anticipare l’evento sportivo andrà invece in onda una replica de Il Provinciale con Federico Quaranta dedicata alle Langhe ed al racconto di come da terra della malora siano diventate invece patrimonio dell’Unesco.