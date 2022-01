Single ma non troppo: il cast, la trama e le curiosità del film in onda su Rai1

TV e Spettacolo

La commedia arriva su Rai1 per raccontare la divertente storia di Alice, giovane donna che va a New York per ritrovare se stessa ma si imbatterà in storie d'amore tutte da ridere. Tutto quello che c'è da sapere sulla pellicola.

La divertente commedia arriva sul piccolo schermo di Rai1 mercoledì 19 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. La pellicola Single ma non troppo racconta la storia di Alice, ragazza in crisi col suo ragazzo, che arriva a New York e decide di mettersi alla prova tornando single e si imbatte in Robin e Meg, due sorelle con cui va a vivere e che sembrano spingerla verso una vita piena di avventure da una notte mentre Alice sogna tutt’altro e si imbatterà in alcune relazioni complicate. La trama, il cast e le curiosità della pellicola Single ma non troppo in onda su Rai1.

Single ma non troppo: le curiosità ed il cast del film

Single ma non troppo (dal titolo in lingua originale di How To Be Single) è un film del 2016 diretto da Christian Ditter, regista divenuto celebre per aver girato il film French for Beginners – Lezioni d’amore.

Il cast principale della pellicola vede la partecipazione nei ruoli principali delle celebri attrici Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann mentre nei ruoli secondari spiccano gli altri interpreti Nicholas Braun, Jason Mantzoukas, Damon Wayans Jr., Colin Jost, Jake Lacy, Anders Holm, Sarah Ramos, Nick Bateman.

Single ma non troppo: la trama della pellicola

Alice è da tempo fidanzata con il suo ragazzo storico ed entra in crisi quando riflette di non rendersi conto se ha o meno una personalità solo sua.

Presa dalla crisi decide di mollarlo e di volare a New Yorn per cercare se stessa andando a trovare la sorella Mag che vive lì da tempo.

Inizia a lavorare come assistente legale e nello studio conosce Robin, una collega irriverente e senza peli sulla lingua che la travolge e la introduce a godersi la vita da single e dandosi alla pazza gioia. Alice dopo svariato tempo torna così ad avere a che fare nuovamente l’altro sesso e non sa cosa realmente vuole, se concedersi delle storie di una sola notte oppure se ha voglia di impegnarsi nuovamente e si imbatte così in situazioni ed equivoci divertenti.

Guarda il trailer: