Amici anticipazioni: le anticipazioni della puntata di domenica 23 gennaio. Chi sono gli ospiti

In questi giorni Amici ha registrato la puntata che i tanti fan del programma vedranno in onda il 23 gennaio 2022. Il pubblico potrà vedere un nuovo appuntamento imperdibile della trasmissione condotta da Maria De Filippi che in questa occasione vivrà un passaggio importante verso il serale. A quanto risulta dalle anticipazioni che circolano in rete, ad un passo dal clou del talent show i telespettatori dovranno salutare una allieva dopo la sua eliminazione e per la prima volta si vedranno in studio le famose e desiderate maglie del serale. Stando sempre alle anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 23 gennaio 2022 in studio arriveranno poi due superospiti graditissimi dal pubblico come il cantante Franco126 e lo zio Gerry Scotti.

Amici 2021 anticipazioni degli ospiti della puntata 23 gennaio

In questi giorni si è tenuta la registrazione che andrà in onda su Canale5 domenica 23 gennaio 2022. Maria De Filippi è tornato nello studio del seguitissimo talent show per la conduzione della diciassettesima puntata. Stando a quanto risulta dalle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, la nuova puntata dello show avrà la graditissima presenza di due attesissimi ospiti.

In studio arriverà infatti prima il rapper e cantautore romano Franco126, fenomeno degli ultimi anni dell’underground musicale italiano, che si esibirà sulle note di un suo apprezzato successo.

A fare il paio con la presenza del cantante ci sarà quella dell’amatissimo Gerry Scotti al quale l’amica Maria De Filippi darà il consueto ruolo di sancire una classifica di canto.

Amici 2021 anticipazioni: l’eliminato della puntata

Stando sempre alle anticipazioni che circolano in rete, la classifica stilata dall’ospite Gerry Scotti sarà decisiva per l’eliminazione di un talento del programma.

Lo zio di Canale 5 sancirà infatti l’ultimo posto in graduatoria per Rea che dopo aver fatto il paio con quello della scorsa puntata pare che dovrà salutare i compagni ad un passo dall’attesissima fase del serale.

A ricordare ai ragazzi in lotta per la vittoria che tra poco tempo ci sarà proprio il serale del programma ci penserà l’ingresso in studio delle ambitissime maglie della fase finale. I talenti ancora in gara dovranno sudarsele per dimostrare di meritarle ed accedere poi alla parte conclusiva del programma.