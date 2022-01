Davide Devenuto svela perché lui e Serena Rossi non si sposano più. La confessione dell’attore

Gossip

A distanza di due anni dalla proposta di matrimonio in diretta a Domenica In, Davide Devenuto e Serena Rossi hanno fatto capire che il piano-matrimonio è saltato (al momento).

Davide Devenuto e Serena Rossi (al momento) non si sposano più. La coppia di attori insieme da 13 anni e genitori di Diego avevano fatto sognare i fan con la romantica proposta di lui mentre lei era ospite di Mara Venier a Domenica In. Era il febbraio del 2019 e Serena Rossi, mentre presentava il film su Mia Martini che la vedeva protagonista, ha parlato della sua storia con Davide Devenuto: “A un posto al sole eravamo amici, io ero fidanzata e lui mi raccontava tutte le sue avventure amorose! Quando abbiamo smesso di lavorare insieme è nato qualcosa, per gioco. C’era sempre stata una simpatia, ma mai mi sarei aspettata di poter avere una storia seria”.

Nel suo racconto Serena Rossi ha poi svelato: “Il primo passo l’ho fatto io, mi sono infilata a casa sua una volta che avevo bisogno di un posto per dormire prima di partire per la Tunisia. Poi sono andata via, lui mi ha cercata e dopo 4 mesi vivevamo insieme”. Proprio in quel momento la telefonata in diretta dell’attore che in risposta a Mara Venier che parlava di matrimonio ha detto: “D’accordo. Mara, organizzi tutto tu”.

Niente matrimonio per Serena Rossi e Davide Devenuto: l’attore spiega perché

Da quella proposta in diretta sembrano essere passati secoli, e in effetti l’avvento della pandemia ha dilatato parecchio la percezione del tempo.

Il matrimonio non c’è mai stato ma la coppia continua a mostrarsi felice e innamorata; i fan però hanno continuato a chiedersi il perché del ritardo delle nozze e ora Davide Devenuto ha svelato l’arcano.

In un’intervista rilasciata a Di Più Tv, Davide Devenuto ha detto: “Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente”.

Devenuto ha poi aggiunto anche una piccola confessione in merito al tema nozze: “Mi troverei a disagio indosando l’abito da sposa” inoltre “Sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”.

Insieme da 13 anni: “È come se fossimo già sposati”

Davide Devenuto e Serena Rossi sono una coppia stabile da 13 anni, nel 2016 l’attrice ha partorito il loro unico figlio, Diego. Nonostante le nozze mancate lei si è detta comunque già sposata: “Al momento è come se fossimo già sposati. Ho smesso di chiedermi quando saranno le nozze. (…) Io e Davide stiamo bene così, se siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso”.