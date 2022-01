Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: cast e curiosità sul terzo capitolo della saga che torna in onda

TV e Spettacolo

Su Italia1 nella prima serata di giovedì 20 gennaio 2022 continua la saga dedicata al maghetto più amato della storia del cinema. La terza pellicola che racconta la storia dei personaggi inventati dalla penna di J. K. Rowling va in onda questa sera a partire dalle ore 21:20 e ci mostra i maghetti Harry, Hermione e Ron alle prese per la prima volta con i Dissennatori. Nel film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban gli amati protagonisti se la dovranno vedere con quello che sembra essere un pericoloso assassino di nome Sirius Black, un seguace di Voldemort che è evaso da Azkaban per finire il lavoro del suo padrone ed uccidere il nostro Harry.

Scopri le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: le curiosità ed il cast della pellicola

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (in lingua originale dal titolo di Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) è un film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón, famoso regista messicano qui alla prima ed ultima collaborazione nella lunga serie. La pellicola è ovviamente l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto dall’autrice britannica J. K. Rowling.

Tornano gli attori principali della saga Daniel Radcliffe, Emma Stone e Rupert Grint, affiancati ovviamente da Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, ed anche da Maggie Smith in quelli di Minerva McGranitt come lo scomparso Alan Rickman veste quelli di Severus Piton.

Ne cast per la prima volta entrano a far parte sir Michael John Gambon, che sostituisce lo scomparso Richard Harris nei panni di Albus Silente, Gary Oldman ad interpretare Sirius Black, David Thewlis nei panni di Remus Lupin, Emma Thompson per l’eccentrica professoressa di Divinazione Sibilla Cooman.

Il film di Cuarón, nota a margine per i fan dei libri, non racconta la storia dei “Quattro Malandrini”: James Potter, Peter Minus, Remus Lupin e proprio Sirius Black, che ha aperto le porte verso quel passato che interessa anche Severus Piton.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: la trama

Harry, Ron ed Hermione tornano a Hogwarts per il terzo anno consecutivi in un clima di assolute novità. Le lezioni sono tante e si tengono infatti sotto gli occhi di nuovi e misteriosi professori come Remus Lupin per Difesa contro le Arti Oscure, oppure come Hagrid che entra a scuola per insegnare Cura delle Creature Magiche.

La nostra Hermione sembra lottare contro il tempo per riuscire a seguire tutti i corsi e Ron ed Harry devono fare i conti con le voci che un misterioso prigioniero è evaso da Azkaban dalle grinfie dei Dissennatori e potrebbe farsi vivo per occuparsi proprio di Potter.