Il Complotto contro l’America: anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai3. Trama

Serie TV - Fiction

Giovedì 20 gennaio 2022 continua su Rai3 la miniserie evento in chiaro in esclusiva dal titolo di Il complotto contro l’America. Scopri tutto quello che succede nei due nuovi episodi della serie con Zoe Kazan, Anthony Boyle, John Turturro e Winona Ryder.

Giovedì 20 gennaio 2022 torna in prima serata su Rai3 la miniserie che continua a raccontare il complicato contesto politico e sociale degli Stati Uniti d’America all’alba degli anni ’40. La serie tv propone oggi sul terzo canale la seconda serata della sua prima stagione a partire dalle 21.20. Il complotto contro l’America continuerà a mostrare al pubblico l’addentrarsi del colosso statunitense nella storia alternativa della Seconda Guerra Mondiale dopo la bagarre elettorale tra il presidente uscente Franklin Delano Roosevelt e il neo eletto repubblicano ed eroe nazionale Charles Lindbergh visto e vissuto sulla propria pelle dalla famiglia ebrea dei Levine.

Tutto quello che c’è da sapere sui due nuovi episodi della miniserie in onda su Rai3 e che vanta nel suo cast apprezzati attori come Zoe Kazan, Anthony Boyle, John Turturro e Winona Ryder.

Il Complotto contro l’America: su Rai3 la seconda puntata della miniserie

Continua oggi su Rai3 la miniserie evento che ha debuttato su Sky nel 2020 intitolata Il complotto contro l’America. Tratta dall’omonimo romanzo di Philip Roth vanta la regia di Minkie Spiro e Thomas Schlamme che immagina una storia alternativa della seconda guerra mondiale e del nazismo, raccontata dal punto di vista di una famiglia ebrea che vive nel New Jersey.

Tornano i personaggi principali di Evelin Finkel e Alvin Levin interpretati rispettivamente dalla star Winona Ryder e dall’apprezzato Anthony Boyle ed anche quello dell’apprezzato John Turturro nel ruolo di Lionel Bengelsdorf ed anche Zoe Kazan in quello di Elizabeth “Bess” Levin.

Il complotto contro l’America: la trama dei due episodi in onda oggi

Il primo episodio della serata mostrerà gli sviluppi della storia dove li avevamo lasciati nel maggio del 1941. Lindbergh è ormai il presidente degli Stati Uniti d’America nei quali dopo la sua elezione continuano a crescere gli attachi antisemiti.

Per volere dello stesso presidente viene lanciato il programma Just Folks, in cui tutti i ragazzi ebrei vengono mandati nelle fattorie per fargli scordare la loro fede e renderli ben voluti.

Evelyn sarà costretta a salutare il suo Sandy mentre Bess decide di prendere una decisione delicata mettendo i suoi familiari nella lista per emigrare in Canada. Nel frattempo Alvin lavora in gran segreto con l’intelligence britannica.

Nel seconda episodio di serata ci troveremo a settembre del 1941 quando muore la mamma di Bess ed Evelyn.

Alvin viene quasi scoperto e di seguito interrogato dall’FBI riesce a convincerli ed a farsi rilasciare. Sandy è ormai un altra persona dopo il programma Just Folks e cerca di assoldare nuovi giovani esponendolo in sinagoga. Bengelsfold è invitato da Anne Morrow Lindbergh con sua moglie ad una cena con il ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop, visto ovviamente di cattivo occhio da tutti gli altri ebrei hanno rifiutato.