Tina Cipollari lascia lo studio di Uomini e Donne: “Stanca di essere presa per il…”, commento 20 gennaio

Uomini e Donne

Un nuovo scontro ha avuto luogo a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, nella puntata del 20 gennaio. L’opinionista ha perfino lasciato lo studio televisivo indignata. Anche per Armando Incarnato e Diego Tavani non ci sono state buone notizie. Nel trono classico di Matteo Ranieri sono arrivati i primi malumori.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: ancora scontro

Che puntata spumeggiante quella del 20 gennaio di Uomini e Donne. Un insieme di scontri e rivelazioni, servite una dopo l’altra. Il momento cruciale della puntata è stato, però, quello dedicato alla solita Gemma Galgani. La Dama torinese ha confermato di aver perso completamente la bussola.

Il suo comportamento è andato al di là di ogni previsione.

Ieri allontanava Stefano e cercava di chiudere completamente la loro conoscenza, oggi, 24 ore dopo, si lamenta del fatto che il Cavaliere non si sia fatto più vivo: “Ti sei tranquillizzato“. Intende prendere tutti in giro? Tina Cipollari è andata su tutte le furie, abbandonando lo studio del dating show: “Ti ricordi a distanza di 20 ore cosa hai fatto?… Stanca di essere presa per il cu**… A una donna che l’ha scartato?… Un messaggio per dirti che cosa?”.

Anche Stefano ha rimesso al suo posto la Dama torinese, con un’ovazione generale: “Ferito il mio orgoglio… Non la volto la pagine, la strappo proprio”.

Tina Cipollari sbotta ma anche Federica mostra il carattere

Tina Cipollari e Gemma Galgani non sono state le uniche protagoniste della puntata del 20 gennaio di Uomini e Donne. Degno di nota anche l’intervento di Armando Incarnato, che è stato mollato sia da Gloria, che dalla nuova arrivata Stefania. Il Cavaliere partenopeo ha tentato di giocare su due fronti, ma si è trovato del tutto scoperto. Come sottolineato da Gianni Sperti, non ha preso per per niente bene l’epilogo del suo gioco: “Non accetta il due di picche… Convinto”.

Per non parlare di Diego Tavani, che ancora prova a ingannare il pubblico, provando a convincere tutti di avere dei sentimenti nei confronti di Ida Platano: “Non riesco ad andare avanti… Ogni giorno ci penso… Ho visto in lei una piccola luce“. Ma Ida Platano, fortunatamente non ci casca. Meglio che Diego Tavani si arrenda.

Ma, nella puntata del 20 gennaio, è arrivata anche la prima gioia dal trono classico. Federica ha sbottato contro Matteo Ranieri e la neo arrivata Denise: “Come ti permetti? Guarda sono proprio nera”. La corteggiatrice ha annunciato anche che non si presenterà in esterna: “In settimana se ti va di fare l’esterna io non ci vengo”.