Alfonso Signorini contro Alex Belli al Grande Fratello Vip: il conduttore lo attacca e difende Delia Duran

Grande Fratello

Alfonso Signorini interviene a gamba tesa su Alex Belli durante il confronto con Soleil al GF Vip. Il conduttore esprime il suo giudizio e solidarizza con Delia Duran: "Sono in imbarazzo per te".

Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Delia Duran prima e con Soleil Sorge poi. Se con la moglie il rapporto appare in una fase di stallo, l’attore ritrova la sua ex coinquilina e l’atmosfera si fa subito complice. Le parole di trasporto usate per Soleil mandano su tutte le furie Alfonso Signorini, che solidarizza con Delia e attacca Belli: “Mi chiedo cosa ci stai a fare ancora con Delia“.

Alex Belli e Soleil Sorge: confronto al GF Vip

La storia tra Delia Duran e Alex Belli sembra essere al capolinea per la stessa modella, ma non per l’attore. La crisi avuta dalla neo-concorrente del Grande Fratello Vip, che ha deciso di mettere la parola “fine” alla loro love story, non è passata inosservata agli occhi del marito.

Che, nella puntata di questa sera, entra nuovamente nel loft di Cinecittà per un confronto faccia a faccia con lei. Alfonso Signorini invita Delia Duran a raggiungere la passerella esterna della Casa, nella quale incontra Alex Belli per una resa dei conti. Il loro rapporto conferma essere in una fase di stallo totale, con la modella che continua a chiedere rispetto e l’attore che invece è intenzionato a difendere la sua amicizia con Soleil.

Ma per Alex Belli è in arrivo un secondo confronto, proprio con Soleil Sorge, nel giardino della Casa. Freezato dalla produzione, l’attore ascolta tutti i dubbi e le perplessità della concorrente circa il loro rapporto: “Vorrei fare il punto su alcune cose che non mi sono piaciute. La prima è il motivo per cui sei uscito, perché volevi recuperare il tuo matrimonio: poi non so cosa sia successo e perché siete adesso in questa crisi. Ho trovato tutto un po’ strano. Un’altra cosa è che lei è entrata qui dentro dicendo cose molto pesanti, su cosa sia successo sotto le coperte. Vorrei farti dire la tua posizione su questo, me lo devi per rispetto.

Ero la prima a chiederti di prendere una posizione su questa storia. Mi è spiaciuto non sentirti difendere la nostra amicizia“.

Alex Belli difende l’amicizia per Soleil: “Vogliono etichettare quello che siamo“

Alex Belli, sfreezato, risponde colpo su colpo alle domande di Soleil: “La nostra amicizia è la causa di tutto questo perché io la difendo a spada tratta. Io vado contro al mondo per starti vicino, questa è la nostra amicizia. Io sto combattendo una battaglia: fin dall’inizio abbiamo detto che la nostra complicità era qualcosa di molto più elevato di quanto vogliano mercificare qua dentro.

Io quando sono uscito qua fuori ho trovato una donna che io e i miei amici non riconoscevamo più. Una donna che si era persa“.

L’attore ribadisce anche il disappunto per i comportamenti che la moglie ha avuto nella Casa, difendendo Soleil: “Io sono contro mia moglie su questa roba. Tu mi hai sempre difeso, per questo non ti tradirò mai. In tre mesi tu hai conosciuto la mia essenza, e anche se ne dicono di cotte e di crude, fuori c’è un esercito per te.

Io e te ci siamo sempre stati, e non è la sessualità il nostro problema. Quello che ci unisce è un amore, anche diverso, che vogliono etichettare.

Vogliono etichettare quello che siamo“.

Alfonso Signorini contro Alex Belli: il conduttore difende Delia

Dallo studio Alfonso Signorini interviene a gamba tesa su Alex Belli. Vedendo i dialoghi appassionati con Soleil, con il quale è evidente una complicità di fondo, il conduttore si sbottona ed espone il suo secco giudizio: “Con tutta la passione che fai venir fuori dalle tue parole che hai usato con Soleil, io mi chiedo cosa ci stai a fare ancora con Delia. Si capisce benissimo che con Soleil hai un altro tipo di amore e di rapporto. Lo dice uno a cui non frega niente, stai con chi vuoi.

Ma questa passione che c’è tra voi due, io non l’ho vista con Delia“.

In studio esplode un boato di applausi. A seguire il giornalista si collega con Delia, che sta ascoltando il confronto tra Alex e Soleil, e le chiede senza mezze misure: “Come puoi sopportare di sentire tutto quello che sta dicendo?“. La risposta della modella: “Io sono senza parole“. E Signorini condivide il suo stato d’animo, solidarizzando con lei: “Io pure, sono in imbarazzo per te. Sono agitato io per te“