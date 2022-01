Benedetta Rossi operata, come sta. Su Instagram la foto postata dal letto d’ospedale e il messaggio dei fan

Gossip

Bendetta Rossi è una foodblogger conosciutissima sul web grazie al suo format Fatto in casa da Benedetta. In questi giorni ha continuato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Benedetta Rossi si trova in ospedale per un’operazione alla schiena. La food blogger originaria delle Marche, nota sui social per il suo format Fatto in casa da Benedetta, ha spiegato ai fan il perché del suo ricovero, aggiornandoli prontamente al suo risveglio dopo l’intervento.

Bendetta Rossi aggiorna i fan dopo l’intervento

L’operazione alla quale Benedetta Rossi si è sottoposta è andata bene, è stata la stessa food blogger ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto sui social postando una foto direttamente dall’ospedale: “È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”.

Benedetta Rossi si è mostrata sorridente come sempre ma visibilmente molto affaticata. Nelle Instagram Stories ha voluto ringraziare i fan per l’affetto dimostrato in queste ore: “Ci teniamo tantissimo ad esprimere la nostra gratitudine per tutto l’affetto che stiamo ricevendo. Era già capitato in altre occasioni, ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone che si conoscono virtualmente si possa creare un legame così vero e profondo”.

“La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile non ci sentiamo mai soli”.

La foto prima dell’intervento

Sempre sul suo profilo Instagram, Benedetta Rossi ha postato una foto poche ore prima dell’intervento al suo arrivo in ospedale: “Foto al volo pochi minuti prima del ricovero.

Marco mi ha accompagnato fino a qui, ora devo cercare di essere forte, ma so di non essere sola, vi voglio tanto bene! Ci vediamo domani”

Benedetta Rossi non ha specificato la natura del problema, ai fan ha spiegato che si tratta della schiena e di un dolore che l’affligge da tempo. Come lei stessa ha scritto pochi giorni fa si tratta di un intervento “Alla schiena che rimando da troppo tempo”.