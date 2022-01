Chi è Parveen Dusanj, la moglie del celebre attore Kabir Bedi, di 30 anni più giovane di lui

Chi è

Tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip troviamo anche Kabir Bedi, il celebre volto del leggendario Sandokan, protagonista dello sceneggiato televisivo degli anni ’70 ispirato alle opere di Salgari. L’attore, di origini indiane, grazie a questo ruolo ha ottenuto una grande popolarità nella nostra nazione, tanto da spingerlo a prendere la cittadinanza italiana. Attualmente, dopo 3 matrimoni, è sposato con Parveen Dusanj, donna di 46 anni, quindi ben 30 in meno di Kabir (76 anni).

Chi è Parveen Dusanji

Secondo diverse fonti Parveen Dusanj sarebbe nata in Inghilterra nel 1976.

Dopo aver studiato all’università, alla facoltà di Economia Politica, Parveen avrebbe iniziato a lavorare in associazioni che si occupano di problematiche socio economiche, riuscendo, dopo qualche tempo, ad entrare a far parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council. Dopo aver fondato un gruppo teatrale in Inghilterra, attualmente, come è possibile leggere nella sua biografia Instagram, starebbe lavorando come produttrice e content creator.

Kabir Bedi, i precedenti matrimoni e la relazione con Parveen

Prima di sposarsi con Parveen Dusanj, Kabir Bedi sarebbe stato sposato altre 4 volte.

Il primo matrimonio risalirebbe al 1968, con Protima Gupta, una modella indiana con cui ha avuto due figli. Successivamente, nel 1979, dopo il divorzio dalla prima moglie, Kabir avrebbe sposato la pattinatrice olimpica canadese Susan Anne Humphreys, dalla quale ha avuto un altro figlio.

Sarebbe, poi, stato sposato con la celebre attrice e modella indiana, Parveen Babi e, successivamente, con Nikki Vijaykar.

Parveen Dusanj e Kabir Bedi si sarebbero conosciuti nel 2006. Il matrimonio, poi, sarebbe stato celebrato nel 2016, nonostante la famiglia di lei non fosse entusiasta della differenza di età tra i due.

Interessante è il fatto che, secondo true-news, Kabir avrebbe chiesto a Parveen di cambiare nome, poiché uguale a quello della moglie precedente, Parveen Babi tragicamente morta nel 2005. Alla stramba richiesta del marito Kabir, Parveen Dusanj avrebbe risposto in maniera negativa.