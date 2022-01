Loredana Lecciso concorrente della prossima Isola dei Famosi? La compagna di Al Bano Carrisi svela la realtà

Isola dei Famosi

La prossima edizione dell’Isola dei Famosi prenderà avvio a marzo, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip6. Al timone del reality show, ancora una volta Ilary Blasi, ma il cast dei naufraghi è ancora in definizione. Molti sono i rumors che si rincorrono a riguardo, ma, ancora, nulla è stato confermato.

Tra i papabili concorrenti anche Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi. La showgirl potrebbe partecipare al reality show in coppia con la figlia Jasmine, secondo le indiscrezioni.

Loredana Lecciso ha deciso di raccontare la verità sulla sua possibile partecipazione all‘Isola dei Famosi al magazine Vero Tv, come riportato da Gossip e Tv.

Isola dei Famosi: Loredana Lecciso ancora indecisa

La produzione dell’Isola dei Famosi sta delineando il cast di naufraghi, che prenderanno parte alla prossima edizione del reality show. I rumors che si rincorrono in questo periodo, parlano anche di una possibile partecipazione di Loredana Lecciso e della figlia Jasmine.

La showgirl ha confermato di essere stata chiamata: “Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta“. Loredana Lecciso ha già partecipato in passato al reality show, ma sembra che non prenderà parte alla nuova edizione in partenza a marzo: “A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta“.

La showgirl è ancora indecisa, ma vorrebbe potesse partecipare al reality show la figlia Jasmine da sola: “In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola“.

Isola dei Famosi: i possibili concorrenti

Loredana Lecciso ha dichiarato di non aver ancora deciso se parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo le indiscrezioni avrebbero già confermato la partecipazione, invece, altri Vip molto conosciuti: Pago, Dayane Mello, Alessia Fabiani, Lorenzo Amoruso e i fratelli Onestini.

Ma ancora, potrebbero partire per l’Honduras anche Carmen Di Pietro e il figlio, la moglie di Aldo Montano, Jedà, Andrea Casalino, Nicola Vivarelli e Ilona Staller con il figlio.