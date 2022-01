Mechanic – Resurrection: la trama, il cast e il trailer del film in onda su Italia1

TV e Spettacolo

La prima serata di venerdì su Italia1 continua ad allietare l’esperienza dei telespettatori con un action thriller ad alta tensione dove a farla da padrone è il divo energico Jason Statham. L’attore ed artista marziale è il protagonista di Mechanic – Resurrection, la pellicola in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21.20 circa. Nella pellicola interpreta Arthur Bishop, un pericoloso assassino che pensava di essersi lasciato alle spalle il suo burrascoso passato al con il presente gioioso al fianco della donna che ama ma il ritorno del suo peggior nemico di sempre sconvolgerà nuovamente la vita.

La trama, il cast e le curiosità del film in onda sul canale Mediaset.

Mechanic – Resurrection: il cast e le curiosità del film

Mechanic: Resurrection è una pellicola del 2016 diretta da Dennis Gansel ed è considerata il sequel del film uscito nel 2011 dal titolo di Professione assassino.

Il ruolo del protagonista spetta a Jason Statham, famoso duro del cinema mondiale apparso in film di successo come The Transporter, The Italian Job ed anche in La rapina perfetta oltre ad aver preso parte alla saga di successo di Fast & Furious in più occasioni. Al suo fianco compaiono anche i conosciuti Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh.

Mechanic – Resurrection: la trama della pellicola action

Arthur Bishop sembra essersi messo finalmente alle spalle la sua professione di assassino.

Felice al fianco dell’amata Gina Thorne vive una vita tranquilla che però cambierà quando torna a tormentarlo il suo peggior nemico di sempre. Il cattivo del film rapisce infatti l’amore della sua vita e lo costringe a tornare in pista per poterla liberare. Per liberare il suo amore deve così viaggiare in giro per il mondo dove dovrà portare a termine alcuni omicidi impossibili come solo lui può fare e farli apparire come dei semplici incidenti.

Guarda il trailer: