Quirinale: Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci torna su Canale 5 con uno speciale

Programmi TV

Gli amanti del programma di Canale 5 condotto da Cesari Bocci, noto attore ed ormai apprezzato presentatore, possono tirare un sospiro di sollievo e prepararsi al ritorno in televisione d Viaggio nella grande bellezza. Il tanto annunciato speciale che racconta la residenza presidenziale del Quirinale ha finalmente trovato la sua collocazione nel palinsesto della rete Mediaset dopo svariati giorni di tira e molla che ne avevano rimandato la messa in onda. Il programma, annunciato in pompa magna per lo scorso 7 gennaio, non andò in onda per lasciare spazio ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip6 scatenando le ira dello stesso conduttore che si era dichiarato molto perplesso e deluso.

L’attesa è però terminata ed il programma andrà in onda mercoledì 26 gennaio 2022 ovviamente sempre in prima serata su Canale 5.

Viaggio nella grande bellezza: l’appuntamento speciale che racconta il Quirinale

Lo speciale di Viaggio nella grande bellezza dedicato interamente al Quirinale è finalmente pronto per essere svelato al pubblico di Canele5. La nuova puntata condotta da Cesare Bocci andrà finalmente in onda mercoledì 26 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa dopo svariati giorni di attesa spasmodica.

La puntata ha vissuto infatti una lunghissima attesa nel palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset, messa da parte per il ritorno del doppio appuntamento settimanale in compagnia del Grande Fratello Vip 6 dopo l’annunciata messa in onda di venerdì 7 gennaio 2022. Lo spostamento aveva destato il malumore in primis del conduttore non solo per l’improvviso spostamento ma anche per la parziale mancata ricollocazione dello show.

La rete ha però scelto di collocare lo speciale proprio a ridotto delle prime votazioni del nuovo Presidente della Repubblica, in modo da dare un contorno diverso e di normalità di quelli che saranno giorni intensi e fondamentali per il nostro Paese.

Il vero protagonista dell’appuntamento speciale sarà pertanto il palazzo del Quirinale che dal 1946 ricopre la funzione di residenza della carica più importante dello Stato e che gli spettatori potranno scoprire in ogni suo fantastico angolo.