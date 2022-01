A C’è posta per te la toccante storia di Andrea e Stefania: “La disabilità ti fa entrare in un altro mondo”

Programmi TV

Andrea ha voluto invitare a C'è Posta per te la moglie Stefania per farle una sorpresa. Ad aiutare il marito a fare lo speciale regalo anche l'attore Luca Argentero.

C’è Posta per te è arrivato al terzo appuntamento stagionale. La puntata del 22 gennaio del people show è cominciata con una sorpresa, quella organizzata da Andrea per la moglie Stefania.

Una storia d’amore molto reale, messa alla prova da un incidente in bicicletta. Andrea è entrato nel mondo della disabilità e Stefania ha saputo rimanergli al fianco nel migliore dei modi.

Ad aiutare Andrea nel fare una dolce sorpresa alla moglie, l’attore Luca Argentero.

La storia di Andrea e Stefania a C’è Posta per te

La prima storia della terza puntata di C’è Posta per te edizione 2022 ha toccato un argomento molto importante, quello della disabilità.

Infatti, a inviare la speciale posta è stato Andrea, affetto da disabilità. La destinataria era la moglie, Stefania: “Voglio venire a C’è posta per te per mia moglie Stefania… Grazie gigantesco“.

Maria De Filippi ha raccontato la toccante storia della coppia, che ha dovuto superare un terribile momento nel 2019, quando Andrea ha subito un brutto incidente in bicicletta: “Mi sono reso conto di quello che stava succedendo… Mi sono toccato le gambe e ho capito che non le sentivo più“.

La reazione di Stefania alla brutta notizia è stata sorprendente e ferma: “Non ti preoccupare amore tanto a casa c’è l’ascensore… Risposta speciale che una donna speciale come mia moglie ha dato… Felice di essermi sposato sulla sedia a rotelle“.

Andrea ha voluto inviare la posta alla moglie proprio per ringraziarla di tutta la sua vicinanza dopo l’indicente.

La toccante lettera di Andrea a C’è Poste per te

Andrea ha invitato la moglie Stefania a C’è Poste per te per farle un regalo, dopo i momenti difficili passati a seguito della sua sopraggiunta disabilità: “Vorrei dirti davvero grazie, un grazie immenso per tutto quello che fai… Due anni fa mi sono fatto male, è davvero cambiato tutto.

Tu, però, non sei cambiata. Sei davvero una donna speciale, sono così contento di averti al mio fianco amore, ti amo così tanto”.

Il mittente ha ricordato la loro felice vita insieme: “La nostra felicità aumentava sempre più… Non ricordo un solo minuto di stress e di disagio“. Anche nel momento più complicato, il loro legame si è dimostrato indissolubile: “Leggerezza tipica di chi è buono, come sei buona tu… T’importava fossi vivo… Tu amore mio mi hai dato la forza di non autocommiserarmi… Mille altre volte io ti risposerei… Ci sei amore mio, ci sei sempre“.

Andrea ha parlato anche della disabilità e del modo in cui lui l’ha vissuta, grazie a Stefania: “La disabilità ti fa entrare in un altro mondo… Stefania non ha avuto paura di niente… Sono un altro marito… Se lei non si piega non mi devo piegare anch’io… Non posso rimanere seduto… Mi comprendi e mi sproni… Mi hai accettato senza batter ciglio… Orgoglioso della donna che sei“.

C’è posta per te: i regali di Luca Argentero

Andrea ha voluto fare una sorpresa alla moglie Stefania a C’è posta per te, con l’aiuto di Luca Argentero. L’attore è rimasto molto colpito dalla forte storia d’amore dei due protagonisti: “Travolto da un’onda d’amore così forte“.

Luca Argentero ha offerto un viaggio di nozze alla coppia e un ciondolo: “Il corallo è un equilibratore degli opposti“. L’attore ha voluto fare uno speciale augurio ad Andrea: “Andrea mi ha stupito… Spero che lo sport, nonostante quello che ti è successo, continui a far parte della tua vita“.