Adriana Volpe asfalta Alex Belli al Grande Fratello Vip, l’ira dell’attore in studio: “Non avete capito niente”

Grande Fratello

Alta tensione nello studio del Grande Fratello Vip, con Adriana Volpe che espone un giudizio su Alex Belli e l’attore che reagisce. Il confronto avuto pochi istanti fa con Delia Duran e Soleil Sorge ha lasciato più di un dubbio nel pubblico, nelle concorrenti e anche nell’opinionista. La quale definisce “supercazzola” l’intervento dell’ex gieffino, che si scaglia contro l’ex volto de I Fatti Vostri: “Non permetto a nessuno di dire questa cosa“.

Adriana Volpe contro Alex Belli: il giudizio sull’attore

Al Grande Fratello Vip tiene banco ancora il rapporto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Questa volta il dibattito si sposta anche in studio, dove un commento di Adriana Volpe scatena la furiosa reazione dell’attore. L’ex concorrente ha avuto, nella puntata di questa sera, un doppio confronto con la moglie e la sua ex coinquilina. Un doppio confronto per cercare di chiarire alcuni aspetti del suo rapporto con loro. Ma sia le rassicurazioni a Delia sia il faccia a faccia con Soleil non sono parsi totalmente convincenti.

In studio Adriana Volpe, invitata da Signorini a esporre il suo pensiero sulla vicenda, afferma: “Il discorso di Alex si riassume con una parola: supercazzola. Della serie, ancora che insiste: l’amicizia, l’amore, l’anello, la libertà, voglio un amore libero… Eccoci: è una supercazzola“.

Alex Belli, furiosa reazione contro Adriana Volpe in studio

Il giudizio di Adriana Volpe, che considererebbe l’intervento di Alex Belli ripetitivo ed inconcludente, provoca l’immediata reazione dell’attore che abbandona la sua postazione e si avvicina all’opinionista. E su di lei si scatena la sua rabbia: “La supercazzola la vai a dire a qualcun altro perché qua di supercazzola non c’è proprio niente.

La verità è che io e Sole abbiamo una complicità e stiamo cercando di difenderla a spada tratta.

Non permetto a nessuno di dire questa cosa“.

Il suo furente intervento è ascoltato anche da Delia e Soleil nella Casa, che rispondono con le risate al commento di Adriana Volpe. L’attore prova a ritornare sui suoi passi rivolgendosi dallo studio alla Duran: “Delia, ti manca un passaggio molto importante“. E, interrotto dalla Volpe, riattacca: “Posso dire io, visto che non avete capito assolutamente niente“. L’opinionista prende nuovamente parola e ribadisce la sua posizione: “Eh no, se parli con la supercazzola non si capisce per niente. Cosa vogliamo capire? Guarda come ridono in Casa scusa… se ridono loro che sono le protagoniste…“.