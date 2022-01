Domenica in su Rai1: ospiti e argomenti della trasmissione condotta da Mara Venier

Programmi TV

Mara Venier ritorna ad essere la protagonista indiscussa di Domenica In nel diciannovesimo appuntamento con l’amatissima trasmissione. La nuova puntata in diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma va in onda su Rai1 con la conduttrice che aprirà il suo studio ai tanti ospiti pronti a raccontarsi come mai prima. Per il pubblico sarà l’occasione di passare un pomeriggio diverso in compagnia di tanti volti noti della nostra televisione e della nostra musica fra racconti, canti, balli e giochi e le interessanti discussioni con gli esperti del settore sui temi di attualità.

Tutti gli ospiti ed i temi di puntata nell’appuntamento del 23 gennaio 2022 in onda a partire dalle ore 14:00 di domenica su Rai1.

Domenica in: la trasmissione di Mara Venier apre con l’approfondimento sulla pandemia

L’appuntamento di domenica 23 gennaio 2022 va in onda puntuale come al solito a partire dalle ore 14:00 su Rai1 e Mara Venier lo aprirà con il puntuale spazio di approfondimento dedicato all’andamento della pandemia nel nostro Paese.

Domenica in torna ad occuparsi meticolosamente dello status attuale del Covid19 in Italia con la partecipazione al dibattito da studio del Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, del Professor Francesco Le Foche, del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed anche della esperienza diretta del cantautore Nino D’Angelo.

Parteciperanno invece in collegamento il Professor Matteo Bassetti ed il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

Tutti gli ospiti della puntata di domenica 23 gennaio

Mara Venier farà nuovamente spazio nel suo studio per ricevere tanti amici ed ospiti pronti a raccontarsi al pubblico.

Presenti le attrici protagoniste del film di Enrico Vanzina dal titolo Tre sorelle ovvero Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.

A fare compagnia alla conduttrice arriveranno anche la cantante Ivana Spagna, che parteciperà anche al contest di Tutti pazzi per Sanremo con l’amico Bobby Solo. Chiude il trittico di apprezzati cantanti italiani Nino D’Angelo. Parteciperanno al particolare spazio dedicato al Festival anche Pierluigi Diaco, Flavio Insinna e l’attrice Rocio Morales che di Festival se ne intende.