La Fabbrica del Mondo: Marco Paolini e Telmo Pievani conducono la terza puntata in onda su Rai3

Sabato 22 gennaio 2022 su Rai3 a partire dalle ore 21:45 va in onda il terzo appuntamento con La Fabbrica del Mondo. Scopri temi ed ospiti di puntata.

Sabato 22 gennaio 2022 su Rai3 a partire dalle ore 21:45 continua ad andare in onda la trasmissione condotta in tandem dagli apprezzati Marco Paolini e Telmo Pievani. La trasmissione dal titolo di La Fabbrica del Mondo continua a raccontare lo stato di salute del nostro pianeta con un originale mix tra teatro, divulgazione scientifica e giornalismo nel quale il tema del terzo appuntamento sarà il rapporto complicato ed a fasi alterne tra evoluzione del genere umano e la tecnologia che ormai riempie tutti gli aspetti della nostra vita. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata di La Fabbrica del Mondo.

La Fabbrica del Mondo: quello che vedremo in onda nella terza puntata

Terzo appuntamento in compagnia dell’interessante trasmissione di approfondimento scientifico dal titolo di La Fabbrica del Mondo. Sabato 22 gennaio 2022 su Rai3 a partire dalle ore 21:45 circa va in onda la terza puntata del programma condotto da Marco Paolini e Telmo Pievani, che continuerà a raccontare lo status attuale del nostro pianeta in un geniale ed innovativo mix tra teatro, divulgazione scientifica e giornalismo.

I due conduttori in questo appuntamento esplorano il rapporto tra evoluzione del genere umano e tecnologia con l’aiuto del divertente ma anche spiazzante racconto surreale di Marta Cuscunà, dove i suoi i corvi meccanici parlano dell’inquinamento prodotto dagli allevamenti bovini e dello spinoso tema della carne sintetica.

A fare compagnia ai due presentatori anche Loretta Napoleoni che continuerà a parlare del futuro del nostro pianeta Terra, con un focus sull’ecosistema che dovremmo tutelare per i giovani che prenderanno il nostro posto e che dovrebbero garantire la continuità della nostra specie.

Proprio il tema dell’evoluzione della specie sarà scandagliato con il racconto dei nostri lontani antenati, andando alla ricerca della spiegazione del motivo per cui l’homo sapiens è rimasto l’unica specie umana predominante.

Ospiti di puntata il rapper Luca De Stasio, Mariana Mazzucato, economista italo-americana e Noam Chomsky, l’uomo che ha inventato la grammatica universale che tiene insieme tutti i linguaggi.