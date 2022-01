Storia di una ladra di libri: trama, cast e trailer del film in onda su Rete 4

TV e Spettacolo

Questa sera su Rete4 va in onda un film acclamato e molto apprezzato dal pubblico dal titolo di Storia di una ladra di libri. Il film torna su di una rete mediaset con il suo iconico cast composto da Sophie Nelisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, e Ben Schnetzer e farà riassaporare al pubblico la storia di Liesel Meminger, una bambina che adurante la seconda guerra mondiale scopre la potenza della lettura grazie ad un maestro d’eccezione. La bambina si imbatterà infatti in Max Vandenburg, un giovane ebreo che la sua famiglia adottiva ospiterà per farlo scampare ai rastrellamenti nazisti, e che si rivelerà per lei un punto di riferimento.

La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rete4 sabato 22 gennaio 2022.

Storia di una ladra di libri: le curiosità ed il cast del film

Storia di una ladra di libri (dal titolo in lingua originale di The Book Thief) è una pellicola del 2013 diretto da Brian Percival. La pellicola, con protagonisti è l’adattamento cinematografico del romanzo di successo del 2005 dal titolo di La bambina che salvava i libri, pubblicato successivamente col titolo omonimo del film e scritto da Markus Zusak.

Il cast del film vede la partecipazione di Sophie Nelisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Ben Schnetzer, Nico Liersch, Joachim Paul Assbock.

Storia di una ladra di libri: la trama della pellicola

La vicenda è narrata da una sorta di spirito della Morte che racconta tutta la vicenda di Liesel Meminger, che conobbe per la prima volta quando la piccola perse il fratellino in un incidente e così ne rimase misteriosamente affascinata tanto da seguirne tutta l’esistenza.

Era il 1939 e Liesel Meminger si trova in Germania al funerale del fratellino quando rubando un libro che non e’ il grado di leggere da il via alla sua grande passione per la lettura.

La madre dopo l’accaduto l’abbandona ed è costretta a lasciare la Germania e così la piccola viene adottata da Rosa e Hans Hubermann. Liesel impara a leggere e con il tempo ad amare la sua nuova famiglia che un giorno decidono di nascondere in casa Max Vandenburg, un giovane ebreo sfuggito alla insensatezza dei rastrellamenti tedeschi che per Liesel diventerà un maestro colto che completa la sua formazione.

Guarda il trailer: