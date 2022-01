Ivana Spagna ricorda il padre e la famiglia segnata dalla povertà: la confessione dell’artista a Domenica In

Programmi TV

Ivana Spagna ricorda le gioie e i dolori più grandi della sua vita in un’intima intervista a Domenica In. Ospite di Mara Venier, la cantante racconta il suo successo ma anche i momenti di sofferenza che hanno colpito la sua famiglia. Come la rivelazione del padre che, quando lei era piccola, le confessò di aver pensato al suicidio. “Hai fatto la cosa più grande: ripartire da zero per amore” la risposta della Spagna al padre.

Ivana Spagna ricorda la dolorosa confessione del padre

A Domenica In ampio spazio per un’intervista a una delle più eclettiche e talentuose artiste della musica italiana: Ivana Spagna.

Celebre in Italia e a livello internazionale, la cantante ripercorre nello studio di Mara Venier la sua vita, tra gioie e dolori. Oltre ai grandi successi discografici, ha dovuto però fare i conti anche con momenti di grandissima sofferenza. A cominciare dalla situazione di povertà della famiglia quando lei era piccola, culminata con il cambio di lavoro del padre finito a fare l’operaio.

“Noi non avevamo soldi. Mio padre per varie vicissitudini si è ritrovato con il sedere per terra” l’amara confessione della Spagna. La cantante rivela poi un dialogo con il padre che l’ha segnata nel profondo quando, in macchina, venne a conoscenza di un fatto: “Una volta eravamo in macchina e mi ha detto: ‘Io una volta ho pensato di farla finita.

Ho sbagliato tutto nella vita, volevo andare a finire contro quella pianta. Ma non l’ho fatto per la mamma, per te e per tuo fratello che stava arrivando’. Al che gli ho detto: ‘Papà, hai fatto la cosa più grande: ripartire da zero per amore, subire tutte le umiliazioni che hai subito’. Non è facile, quello è grande amore, è stata una cosa che io ho ancora dentro al cuore“.

Ivana Spagna e la vittoria al Festivalbar dedicata alla famiglia

Nonostante la precaria condizione lavorativa, il padre di Ivana Spagna si è rimboccato le maniche ed è ripartito da zero per amore della famiglia.

E, quando la cantante era piccola, la esortò ad inseguire la strada della musica noleggiandole il suo primo pianoforte. Il risultato di grandi sacrifici, che le hanno così consentito di iniziare a fare musica e vincere, nel 1987, il Festivalbar.

Un trionfo che, come rivelato a Mara Venier, dedicò alla sua famiglia: “Era la finale del Festivalbar, mi chiesero a chi volessi dedicare la vittoria. Io dissi: ‘A mio padre e mia madre che sono lì in platea e al primo pianoforte in noleggio che mi hanno regalato’“.

Una clip mostra una foto di famiglia, preziosissima per la Spagna e che la ritrae con i genitori dopo il trionfo al Festivalbar: “Quella è stata l’ultima che abbiamo fatto insieme con papà e mamma, la grande gioia che finalmente ero riuscita a dargli dopo tanti sacrifici“.