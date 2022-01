L’uomo d’acciaio: la trama, il cast e il trailer del film che racconta le origini di Superman

TV e Spettacolo

Domenica 23 gennaio 2022 torna in televisione il film che racconta le origini dell'amatissimo personaggio dell Dc Comics. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda a partire dalle ore 21:30.

Torna in televisione il supereroe dal costume blu con il mantello rosso noto con il nome di Superman. L’iconico personaggio apparso per la prima volta in un albo creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933 è il protagonista del film ispirato dalla DC Comics dal titolo L’uomo d’acciaio. Il divo Henry Cavill veste i panni del kriptoniano nella pellicola che ne racconta la genesi, e che racconta di come giunto sulla Terra ancora neonato scopre i propri straordinari poteri durante l’adolescenza e decide di usarli per il bene dell’umanità. La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda alle 21:30 su Italia1 domenica 23 gennaio 2022.

L’uomo d’acciaio: le curiosità ed il cast del film

L’uomo d’acciaio (dal titolo in lingua originale di Man Of Steel) è una pellicola diretta nel 2013 da Zack Snyder, regista statunitense che si era imposto all’attenzione del pubblico mondiale per il film 300 ma è anche noto nel mondo dello spettacolo per aver realizzato alcuni videoclip musicali e spot pubblicitari.

Il film è basato sul celebre personaggio di Superman appartenente all’immenso patrimonio della DC Comics ed è da considerarsi un robot della serie cinematografica dedicata al supereroe disegnato per la prima volta da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Questo lavoro è inoltre il primo capitolo del DC Extended Universe, ovvero l’universo cinematografico condiviso dalla major della Warner Bros.

Gli interpreti principali del film sono Henry Cavill, recentemente tornato in auge grazie alla sua partecipazione alla serie Netflix di The Witcher, Amy Adams, Michael Shannon, Russell Crowe, Kevin Costner e Diane Lane.

L’uomo d’acciaio: la trama della pellicola

Superman è un bambino dotato di poteri oltre l’immaginario che appena nato sul pianeta Krypton viene mandato nello spazio per salvarsi dalla distruzione dello stesso.

Giunto sulla Terra ancora neonato, viene ritrovato e cresciuto amorevolmente dai coniugi Kent di Smallville ed inizialmente vive una vita tranquilla nella fattoria di famiglia ignaro sia dei suoi poteri che della sua provenienza. Presto però scoprirà i grandi poteri che albergano nel suo corpo e li metterà a disposizione del prossimo salvando parecchie vite fino a che non prenderà le sembianze di Superman e dovrà salvare l’intero pianeta Terra.

