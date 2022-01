Pierpaolo Pretelli positivo al Covid salta Domenica In: l’annuncio in video-collegamento con Mara Venier

Programmi TV

Importante assenza a Domenica In nella puntata di oggi: Pierpaolo Pretelli, bloccato a casa dal Covid, non sarà in studio. Le condizioni di salute dell'ex GF Vip.

Imprevisto per Pierpaolo Pretelli: salta oggi pomeriggio il suo consueto spazio d’intrattenimento nella diretta di Domenica In. L’ex Grande Fratello Vip è infatti costretto a casa, bloccato dal Covid, come annunciato in video-collegamento con Mara Venier. “Sto bene, non ho particolari sintomi” la rassicurazione del ragazzo alla conduttrice e al suo pubblico.

Ad anticipare la notizia è la stessa Mara Venier, che ricorda come il ragazzo sia ormai un volto fisso del cast grazie al gioco musicale di cui è protagonista e che ogni domenica pomeriggio allieta i telespettatori a casa. “Lui ormai fa parte del cast fisso, ma è a casa. Oggi non potrà essere con noi per le sue performance, perché si è beccato il Covid l’amore della zia“: l’annuncio della conduttrice, prima di aprire il video-collegamento con Pretelli.

La ‘zia Mara’, scherzosamente, confessa di aver avuto paura di possibili contatti con lui nei giorni precedenti: “Io sono stata vicino a te, ho fatto 8 tamponi, mi hai fatto morire di paura“.

Mara Venier chiede successivamente a Pierpaolo Pretelli le sue condizioni di salute. Il giovane showman rassicura tutti: “Io sto bene, non ho particolari sintomi se non un po’ di dolori muscolari, ossei.

Ma per il resto sto bene, sto facendo quarantena in casa sperando di negativizzarmi al più presto. Però vedo che è un problema ormai di troppa gente“. E spiega come sia venuto alla scoperta della positività: “Ho fatto un tampone rapido, è uscito subito positivo.

Il giorno successivo ho fatto il molecolare, che ha confermato la positività. Se non avessi fatto il tampone, non me ne sarei neanche accorto“.

Pretelli rivela di aver ricevuto le tre dosi di vaccino e, una volta ultimata la quarantena, può così tornare a Domenica In e riprendersi il suo spazio dedicato alla musica e all’intrattenimento. Al fianco, come sempre, di Mara Venier.