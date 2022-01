Pierferdinando Casini e le donne della sua vita: chi sono le due ex mogli Roberta Lubich ed Azzurra Caltagirone

Chi è

Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone sono due donne che hanno avuto un elemento in comune nella loro vita: il matrimonio con il politico Pier Ferdinando Casini.

Roberta Lubich e Azzurra Caltagirone per anni sono state legate sentimentalmente al noto politico Pier Ferdinando Casini. Dalle due relazioni sono nati quattro figli. Scopriamo di più sulla vita privata delle due donne insieme al famoso parlamentare.

Roberta Lubich, la prima moglie e le figlie Benedetta e Maria Carolina

Casini e Roberta Lubich si conoscono alla fine degli anni ’70 sull’isola di Ponza. Roberta Lubich è laureata al DAMS e ha svolto tantissimi lavori nella sua vita: si è occupata di arredamento, di abbigliamento, fino ad arrivare alla televisione. Lei, sposata in prime nozze con Francesco Segafredo, dichiara che Casini era un ragazzino quando si conobbero (aveva 27 anni), ma fu amore a prima vista.

Si sposano nel 1982 e dal loro amore sono nate due figlie, Benedetta e Maria Carolina. In un’intervista rilasciata a Repubblica nel 1996, due anni prima della rottura con Casini, Lubich raccontò di avere una grande complicità con il compagno: “Noi due abbiamo gli stessi valori, gli stessi princìpi: il nostro cemento sono le bambine, la famiglia”. La relazione è durata fino al 1998 e il matrimonio è stato annullato anche dalla Sacra Rota con tanto di bolla papale.

Azzurra Caltagirone e Pier Ferdinando Casini

Azzurra Caltagirone è figlia di uno dei più importanti costruttori italiani, Francesco Saverio Caltagirone.

Si è laureata in Storia dell’Arte a Londra, e poi ha iniziato la carriera professionale nel gruppo Caltagirone a partire dal 2000. E’ stata nominata vice-presidente ed ha mantenuto la carica per circa 20 anni. E’ amministratore delegato de Il messaggero e ricopre anche il ruolo di Presidente de Il Gazzettino.

Conosce Pierferdinando Casini nei primi anni Duemila e si sposano nel 2007 con rito civile. Da questa unione sono nati Caterina, nel mese di luglio 2004, e Francesco, nel mese di aprile 2008.

Nel 2016 anche il loro matrimonio giunge al termine e i due si separano.

In un’intervista del 2019 rilasciata a Libero, Pierferdinando Casini ha commentato il fatto che molti lo avrebbero biasimato per essere molto cattolico ma, al contempo, essersi separato due volte, ma al contempo ha dichiarato di aver deciso di ignorare le critiche: “Me l’hanno rinfacciato milioni di volte e come pochi altri sono stato oggetto di fake news, a un certo punto ho deciso di andare avanti e fregarmene”.