Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio del Grande Fratello Vip: “Vai pure fuori, vattene fuori”

Grande Fratello

Alfonso Signorini inveisce furioso contro Alex Belli e lo caccia dallo studio del Grande Fratello Vip. L’attore, nel corso della diretta, ha avuto più confronti a distanza con Soleil Sorge e Delia Duran, ma ritiene che le sue parole non siano state capite né da loro né da Alfonso Signorini. In uno scatto di rabbia, sentendo l’ex concorrente continuare a urlare, il conduttore lo invita ad andarsene: “Vattene fuori“.

Alex Belli furioso al GF Vip: “Dite il contrario di quello che dico io“

Tensione alle stelle nello studio del Grande Fratello Vip. Protagonista di questa puntata è, ancora una volta Alex Belli e il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran.

L’ex concorrente nel corso della diretta ha avuto una serie di brevi confronti a distanza proprio con le due inquiline. Tuttavia i suoi discorsi sono apparsi ai più confusionari e contraddittori, al punto che anche lo stesso Alfonso Signorini è dovuto più volte intervenire per riportarlo alla coerenza. L’attore è però convinto che il suo giudizio sul rapporto con Soleil e Delia sia stato ben chiaro sin dall’inizio, sebbene entrambe neghino di aver riscontrato in lui un filo di chiarezza nelle posizioni espresse.

Sul finire di un collegamento con Delia e Soleil, Alex Belli sbotta contro di loro e, in generale, contro tutti i presenti in studio per non essere mai stato compreso: “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie“.

Con un velo di ironia, Alfonso Signorini prende parola e lo riporta al suo posto: “Per fortuna che tu stasera non dovevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio“. Ma l’ex concorrente ritiene che le sue prese di posizione siano state fraintese: “Eh ho capito, però dite il contrario di quello che dico io“.

Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio: l’ira del conduttore

Alfonso Signorini, vedendo Alex Belli esagitato e in preda alla rabbia, lo invita cortesemente ad uscire dallo studio: “Alex, intanto stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, quindi se vuoi magari uscire…“.

Ma, ancora sul filo del discorso precedente, l’attore torna ad esclamare: “Invece cercate di farmi dire un’altra cosa“. Accortosi del clima di tensione venutosi a creare, il conduttore si rivolge agli autori: “Allora mi rivolgo gli autori: per favore lo accompagnate fuori? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta, mi rifiuto di lavorare così“.

Messo alle strette, Alex Belli si alza dalla sua postazione e abbandona lo studio inveendo contro il conduttore.

Il quale reagisce invitandolo, con maggior crudezza, ad abbandonare la diretta: “Vai pure fuori, vattene fuori. Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte“. In seguito alla cacciata dell’attore, in studio torna la calma e Alfonso Signorini si rivolge al suo pubblico: “Non si può lavorare così anche in rispetto al pubblico a casa“.