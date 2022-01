Alfonso Signorini votato come Presidente della Repubblica: la sua reazione al Grande Fratello Vip. Il video

Grande Fratello

Inizio puntata all’insegna dell’ironia al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, prima di dare il via alla diretta, ha mostrato un breve video inerente al primo scrutinio di oggi pomeriggio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Fra i nomi fatti, come mostra la clip, è comparso anche quello di Alfonso Signorini in una delle schede. E il conduttore fa subito ironia: “Se ascenderò al Quirinale…“.

Alfonso Signorini votato per il Quirinale: il siparietto al GF Vip

Oggi pomeriggio si è tenuto il primo scrutinio per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. Una prima seduta che, tuttavia, è stata caratterizzata dalla incertezza, tra schede bianche e nomi frutto dell’ironia di alcuni parlamentari.

E ad essere stato “votato“, oltre ad Amadeus, Alberto Angela ed altri volti dello spettacolo, è comparso addirittura quello di Alfonso Signorini. Il conduttore non è rimasto indifferente a un simile avvenimento, al punto da introdurre la nuova puntata del suo reality nel segno dell’ironia.

All’inizio della diretta, prima di approfondire le dinamiche dei Vipponi nella puntata di questa sera, il giornalista ha mandato in onda una clip riferita alle votazioni di oggi.

E, in particolare, al momento in cui è stato pronunciato il suo nome su una delle tante schede scrutinate. Al termine della clip grandi risate in studio, prima che la parola passasse a Signorini stesso che ha proseguito il filo umoristico di questo siparietto.

Alfonso Signorini ironizza sul voto ricevuto: “Non so se venerdì ci sarò“

Alfonso Signorini, tra ironia e risate, annuncia al pubblico del Grande Fratello Vip in mezzo agli applausi in studio: “Io dico una cosa: è solo il primo scrutinio, domani c’è il secondo, io non so se venerdì ci sarò per la diretta.

Comunque vada, vi faccio una solenne promessa: che se ascenderò al Quirinale nomino corazziere Sonia Bruganelli“.

Scherzando sulla sua improbabilissima salita al Quirinale, il conduttore ha palesato imbarazzo e divertimento allo stesso tempo per quanto accaduto nelle votazioni di oggi: “Povera Italia! Succede anche questo, ma va così il mondo“.

Al termine di questo divertente siparietto, il giornalista ha preso in mano le redini della diretta e ha dato il via alla nuova puntata.