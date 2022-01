Concorso Regione Sicilia, 487 posti a tempo indeterminato: i profili ricercati e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto presso la Regione Sicilia per 487 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Nuovo bando di concorso per 487 posti a tempo indeterminato presso i Centri per l’Impiego della Regione Sicilia. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. I profili professionali ricercati sono quelli di Istruttore amministrativo contabile e Istruttore-Operatore mercato del lavoro.

Concorso Regione Sicilia: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

età non inferiore a 18 anni;

essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto;

idoneità fisica;

godimento ed esercizio dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Istruttore mercato del lavoro: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019 all’indirizzo dedicato.

Il candidato deve essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID. Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Il termine ultimo per presentare domanda è il 28/01/2022.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

I candidati dovranno sostenere una prova selettiva scritta distinta per profilo professionale che consisterà nella risoluzione di 60 quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e delle materie d’esame.

Per il codice di concorso per Istruttore amministrativo contabile:

elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi, all’attività contrattuale della pubblica amministrazione, all’ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Siciliana e diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;

elementi di diritto costituzionale e regionale, con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione, e ordinamento della Regione Siciliana;

elementi di contabilità pubblica e ordinamento finanziario e contabile delle Regioni.

Per il codice per Istruttore-Operatore mercato del lavoro:

elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale;

elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e alla disciplina del pubblico impiego;

elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99;

elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

In seguito, i candidati saranno sottoposti alla valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati.