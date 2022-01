Delitti in Paradiso: lunedì 24 gennaio 2022 torna su Rai2 con altri due episodi. La trama

Serie TV - Fiction

Su Rai2 lunedì 24 gennaio 2022 vanno in onda una nuova appassionante puntata di Delitti in Paradiso che sarà divisa nelle due parti dell'episodio dal titolo di Messaggio dall'oltretomba.

Rai2 lunedì 24 gennaio 2022 nella sua prima serata torna a proporre una nuova puntata del ciclo poliziesco di Delitti in Paradiso. L’appuntamento per oggi è fissato a partire dalle ore 21:20 circa quando l’ispettore Neville Parker sarà il protagonista di due nuovi episodi della lunga serie arrivata alla decima stagione che avranno il titolo di Messaggio dall’oltretomba (1a Parte) e Messaggio dall’oltretomba (2a Parte). La trama completa del doppio episodio che di fatto costituisce una sorta di film unico e che viene trasmesso questa sera, facente parte della decima stagione della serie tv che ha conquistato il pubblico di Rai2 a suon di casi da risolvere.

Delitti in Paradiso – Messaggio dall’oltretomba (1a Parte): la trama del primo episodio di serata

Lunedì 24 gennaio 2022 su Rai 2 torna in onda il ciclo poliziesco di Delitti In Paradiso che sta facendo compagnia al pubblico del canale con la sua decima stagione, che a dire il vero era già comparsa sulla rete pubblica durante la scorsa estate. Il quinto episodio della stagione prende il via stasera alle 21:20 e sarà di fatto diviso in due parti a differenza delle altre settimane che hanno mostrato per ogni serata di messa in onda almeno due differenti episodi.

In questo nuovo capitolo l’ispettore Parker dovrà destreggiarsi in un nuovo complicato caso quando il celebre pianista del posto Pasha Verdinikov viene trovato morto nel suo studio. L’uomo sembra essere stato ucciso con un colpo di pistola e lo stesso ispettore scopre che la vittima, proprio prima di morire, aveva scritto le due iniziali del suo assassino con il proprio sangue che poi qualcuno ha prontamente cancellato.

Delitti in Paradiso – Messaggio dall’oltretomba (2a Parte): la trama del primo episodio di serata

La seconda parte della puntata si apre con il ritorno in città di Camille.

La donna rientra dopo aver saputo del ferimento di sua madre e appena rientrata da Parigi decide di affiancare Neville Parker nell’indagine. Importante sarà il ruolo di Catherine che racconta di aver visto il pianista Pasha Verdinikov vicino al porto proprio il giorno dell’omicidio e questa informazione porterà alcune importanti scoperte che condurranno i due uomini di legge verso la risoluzione del caso.