Freedom – Oltre il confine: su Italia1 la nuova puntata dello show di Roberto Giacobbo. I temi e gli argomenti

I temi e gli argomenti della sesta puntata di Freedom - Oltre il confine, la trasmissione condotta ed ideata da Roberto GIacobbo che ci porta in giro per il mondo alla scoperta di curiosità e misteri.

Lunedì 24 gennaio 2022 torna sugli schermi di Italia1 ovviamente in prima serata l’apprezzata trasmissione divulgativa condotta ed ideata da Roberto Giacobbo. Il conduttore fa compagnia al pubblico della trasmissione per raccontare i misteriosi e mostrare interessanti servizi nel sesto appuntamento di Freedom – Oltre il confine a partire dalle ore 21:20. Nella nuova puntata il presentatore volerà in Portogallo per tornare a trattare il magico argomento legato al mistero dei Templari, poi si occuperà della Sindrome del Campione, senza dimenticarsi del solito viaggio a San Marino per il Museo delle Curiosità cui farà eco anche l’avventura in Sicilia alla scoperta della leggenda che lega questa terra con il Re Minosse.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti della sesta puntata di stagione

Lunedì 24 gennaio 2022 su Italia1 va in scena un nuovo imperdibile appuntamento di Freedom – Oltre il confine. La sesta puntata del programma condotto da Roberto Giacobbo porterà il divulgatore in lungo e in largo per il nostro pianeta a partire da Tomar, in Portogallo, per svelare uno dei siti storici più affascinanti del mondo che sembra avere un legame indissolubile con la leggenda dei Templari.

Il presentatore andrà infatti alla scoperta del Castello dei Templari e della Chiesa al suo interno.

L’approfondimento medico e psicologico di puntata tratterà la Sindrome del Campione.

La trasmissione si interroga su quanto volere essere primi in qualcosa sia un bene o un male per la nostra psiche. Ed ancora la squadra di Freedom vola in Sicilia, per visitare Alia in provincia di Palermo, dove sorge La Gurfa, un sito di memoria millenaria. Il racconto di Roberto Giacobbo collegherà il fascinoso sito con la leggenda della tomba del Re Minosse.

Dopo il consueto salto a San Marino per il suo Museo delle Curiosità la trasmissione si chiederà poi se esistono vite precedenti e magari anche la reincarnazione.