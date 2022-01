GF Vip anticipazioni: Manuel Bortuzzo sceglie se lasciare il reality, chi prende il suo posto? Le voci

Grande Fratello

Lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:35 va in onda su Canale5 una puntata che già si preannuncia esplosiva. ll reality condotto da Alfonso Signorini dovrà infatti salutare uno dei protagonisti di questa lunga edizione, quel Manuel Bortuzzo per sua stessa ammissione ormai allo stremo delle forze. In compagnia delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sempre più ai ferri corti, va in scena il nuovo appuntamento che svelerà anche il preferito del pubblico tra il sorprendentemente amatissimo Kabir Bedi, la bella Federica Calemme e la sempre chiacchierata Soleil Sorge. Proprio l’influencer italoamericana potrebbe poi essere al centro della puntata tra una nuova capatina di Alex Belli, che oramai sembra essersi messo alle spalle il suo matrimonio, e l’ingresso di nuove figura maschili pronte a conquistarla. Scopri le anticipazioni di tutti i temi di puntata in onda su Canale5.

GF Vip 6: chi sarà il preferito del pubblico?

Su Canale 5 va in onda il 37esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Nella prima serata di lunedì 24 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 torna il chiacchierato reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini con il presentatore che si dovrà destreggiare abilmente tra le tante e scottanti dinamiche messe in moto dai coinquilini della casa.

Primo argomento di serata sarà ovviamente l’esito del televoto per il preferito del pubblico tra il sorprendente Kabir Bedi, la napoletana Federica Calemme e la sempre presente Soleil Sorge. Chi risulterà il preferito del pubblico e dovrà condannare al televoto eliminatorio uno degli altri due compagni di casa? In vantaggio sembrerebbe la Sorge ma non si esclude un clamoroso colpo di coda dell’attore come successo qualche tempo fa alla Caldonazzo.

Gf vip: le anticipazioni della nuova puntata

Quella di lunedì 24 gennaio 2022 potrebbe essere puntata in grado di cambiare gli equilibri non solo in casa ma anche nelle preferenze del pubblico verso la finalissima che si terrà il 14 marzo 2022.

A cambiare le carte in tavola potrebbe essere la forzata uscita di Manuel Bortuzzo, uno dei protagonisti di questa interminabile edizione, arrivato ormai allo stremo delle forze e bisognoso di uscire dalla casa per riprendere al meglio la sua condizione fisica.

A fare il paio con la sua uscita però potrebbe esserci delle nuove ed interessanti nuove entrate tutte al maschile. Stando infatti a quanto riportato negli scorsi giorni da TvBlog.it, oggi potrebbero fare il loro ingresso in casa delle nuove figure maschili pronte a prendere il posto dell’ex nuotatore.

Alfonso Signorini aveva fatto lasciato trapelare l’ingresso di due boni, a suo dire, e le indiscrezioni riportano forti le candidature di Edoardo Donnamaria, conosciuto volto di Rete 4, quella di Antonio Medugno, influencer seguitissimo su TikTok, ed anche quella del modello Gianluca Costantino.

Alex Belli vs Delia Duran

Nuovo scontro a distanza tra Alex e Delia. Alfonso Signorini annuncia che Delia riceverà l’anello del matrimonio con Alex e dovrà decidere se tenerlo o rispedirlo al mittente.

Continua quindi la lunga soap sulla loro storia.

Guarda il video: