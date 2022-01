Michelle Hunziker: 7 curiosità sull’amata conduttrice televisiva, attrice ed ex modella svizzera

Gossip

Michelle Hunziker è nota e amata dal pubblico italiano ormai da anni. La sua storia però nasconde alcune vicende forse non note a tutti, come queste 7 curiosità su di lei.

Michelle Hunziker è nota ai telespettatori per la sua simpatia e la risata contagiosa. Fra carriera e love story, la conduttrice è stata spesso al centro dell’interesse delle cronache rosa. I fan che la seguono da più tempo, potrebbero pensare di conoscere ogni vicenda sul suo conto, ma forse non tutti sono al corrente di queste 7 curiosità su di lei.

Michelle Hunziker: il perfezionismo, la mania del controllo e le fobie

Michelle Hunziker è una perfezionista e una maniaca del controllo. A riferirlo è lei stessa, che negli anni ha più volte spiegato che non ama mostrarsi al pubblico quando non si sente in piena forma.

Inoltre, non sopporta chi non dice la verità, e nel tempo ha ribadito più volte: “Una bugia mi ferisce nel profondo e mi fa perdere la fiducia. Se mi deludi, mi spezzi il cuore“. Michelle ha anche dichiarato di essere aracnofobica.

Michelle Hunziker e i problemi fisici e alimentari

Michelle Hunziker è nata senza condotto lacrimale. Appena nata è stata dunque sottoposta ad un’operazione chirurgica per ricostruirlo. A rivelarlo è stata lei stessa, qualche tempo fa, fra le sue storie Instagram, come riporta il magazine Elle.

A 13 anni, a causa di un eccesso osseo, Michelle portava la taglia 41 di piedi.

“Mi segarono i talloni chirurgicamente” ha rivelato ai suoi fan su Instagram. Grazie all’operazione attualmente la showgirl indossa un 38 e mezzo.

La conduttrice è allergica ai gamberi, che le causano gonfiore molto fastidioso, e per circa 14 anni non ha mangiato carne in quanto non riusciva a digerirla.

Michelle Hunziker: i 5 anni legata alla setta che le ha stravolto la vita

Nel suo libro Una vita apparentemente perfetta, Michelle ha raccontato di aver avuto a che fare con una setta tra il 2001 e il 2006. Ha parlato di alcune persone che lentamente avrebbero preso il pieno controllo sulla sua vita e che l’avrebbero portata a compiere decisioni come il divorzio dal marito Eros Ramazzotti nel 2002.

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me. Io lo amavo moltissimo. Eros mi ha messo davanti ad una scelta ed io ho scelto loro” ha spiegato Michelle in una puntata di Verissimo.

Michelle Hunziker: la passione per musica e teatro

Nel 2006 Michelle Hunziker ha inciso un album intitolato Lole con la casa discografica Sony BGM. Tuttavia, la sua carriera da cantante non è mai decollata e le vendita del suo disco sarebbero invece risultate particolarmente scarse.

Nel 1997, Michelle si è iscritta alla scuola professionale del M.A.S di Milano.

Adora gli sketch comici e spesso gira dei video ironici con la figlia Aurora. Anni fa è stata co-protagonista con Fabio De Luigi nella sit-com Love Bugs.

Michelle Hunziker e l’impegno contro la violenza sulle donne

Nel 2007 Michelle Hunziker ha fondato insieme all’avvocatessa Giulia Bongiorno la ONLUS di nome Doppia Difesa.

Lo scopo dell’associazione è quello di tutelare le donne vittime di violenze, abusi e discriminazioni. Doppia Difesa segue le donne a livello sia giuridico che psicologico, in modo da fornire loro la massima assistenza.

Come Michelle Hunziker ha iniziato la sua carriera da modella

All’età di 17 anni, nel 1994, Michelle inizia a lavorare a Milano per l’agenzia Why Not. Oltre a sfilare per nomi importanti come Armani, Rocco Barocco e La Perla, Michelle ha prestato il suo lato B per lo spot di una nota azienda di biancheria intima: Roberta. Nel 1994, si è classificata al secondo posto nel concorso di bellezza Fotomodella dell’Anno.

Michelle Hunziker e il fratello scoperto in età adulta

Il fratello di Michelle Hunziker, Andrea, è nato da una relazione avuta dal padre dei due prima del matrimonio con la madre di Michelle.

La conduttrice stessa ha scoperto solo in età adulta di avere questo fratello, il quale vive a Lugano. Inizialmente tra i due sarebbe nato un buon rapporto. Andrea avrebbe infatti molte foto che lo ritraggono con la sorella e la nipote. Successivamente però sembrerebbe essere capitato qualcosa, di cui nessuno dei due ha preferito parlare, che li ha fatti allontanare.