Un 20enne è morto dopo essere precipitato dal tetto dell'istituto scolastico frequentato in passato. Dalla prima ricostruzione della dinamica emerge un'ipotesi sulla tragedia.

Dramma a Bagno a Ripoli, nella provincia di Firenze, dove un giovane di 20 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto della sua ex scuola. Sulla base delle prime ricostruzioni della dinamica, spunta una ipotesi sulla tragedia che si sarebbe consumata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio scorsi.

Precipita dal tetto della sua ex scuola, muore un 20enne

Il 20enne, riferisce Ansa, sarebbe precipitato da una porzione del tetto che si trova sulla scala antincendio dell’edificio e sarebbe deceduto dopo il ricovero presso l’ospedale fiorentino di Careggi. Il giovane si sarebbe trovato in quel luogo – l’istituto “Gobetti Volta” di Bagno a Ripoli che avrebbe frequentato in passato – in compagnia di un amico.

Sarebbe stato proprio quest’ultimo, riporta ancora l’agenzia di stampa, a fornire una versione dell’accaduto agli inquirenti. Secondo il racconto, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio scorsi i due avrebbero scavalcato il cancello accedendo alla struttura forse con l’intento di un selfie. Poi il tragico incidente.

20enne cade dal tetto della sua ex scuola e muore: il racconto dell’amico

La vittima sarebbe un ex allievo dell’istituto in cui si è consumato il dramma. Il giovane era stato ricoverato, ma le sue condizioni sarebbero apparse da subito gravissime e poche ore fa è morto.

L’amico che si sarebbe trovato con lui al momento della caduta sarebbe stato ascoltato dai carabinieri e, riporta TgCom24, questo sarebbe un passaggio della sua versione: “Mi ha detto ‘Vieni, si va a vedere la scuola dove ho studiato’“.

Una volta guadagnato l’accesso all’edificio, i due si sarebbero arrampicati sulla rampa esterna e il ventenne sarebbe poi precipitato. La dinamica sarebbe ancora al vaglio degli inquirenti. A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso amico il cui racconto ora appare centrale per la ricostruzione dei fatti.

Il giovane avrebbe dichiarato di averlo perso di vista improvvisamente e di averlo poi trovato disteso a terra.