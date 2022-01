Tina Cipollari fa il regalo di compleanno a Gemma Galgani, la Dama poi si esibisce in modo sexy: il video

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha recentemente compiuto gli anni. Tina Cipollari le ha organizzato una serie di sorprese, tra cui una speciale torta e una poesia in rima, scritta apposta per lei.

Tina Cipollari è stata di nuovo protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne. Nell’episodio del 24 gennaio, infatti, l’opinionista si è presa tutta la scena, preparando delle soprese per il compleanno di Gemma Galgani. Un momento esilarante, che è stato pareggiato solo dal balletto sexy della Dama torinese per Massimiliano.

Uomini e Donne: Tina Cipollari e il compleanno di Gemma Galgani

A Uomini e Donne, nella puntata del 24 gennaio, Tina Cipollari si è presa prepotentemente la scena, organizzando varie sorprese per il compleanno di Gemma Galgani: “Il suo compleanno… Il sei gennaio… Ho fatto preparare una bella torta, un bel regalo“.

Di solito, i teatrini tra le due protagoniste di Uomini e Donne non mi convincono molto, ma, stavolta, era tutto molto originale. A cominciare dalla musica scelta per l’entrata della Dama torinese: Te c’hanno mai mannato a quel paese di Alberto Sordi. Un’apoteosi. La torta con le mummie e il numero di candeline aumentato erano davvero un’autentica opera d’arte ma, il top è stata la poesia in rima: “Tanti uomini si sono presentati ma puntualmente tutti son scappati, nonostante tutti i letti li hai toccati… Neanche le mani del Dottor Gasparotti sono riuscite a cambiarti le sorti, protesi, lifting, plastica e silicone sono serviti solo a prendere i bidoni“.

Con tanto di consiglio finale: “Buttati sul nonno, non guardare il figlio“.

Naturalmente, Gemma Galgani non è stata felice di tutto questo: “Squallida… Sembra un carro funebre” e Gianni Sperti ha attaccato la scelta della sua collega: “Mi dissocio“. Ma a noi ha fatto tanto divertire.

Uomini e Donne: Gemma Galgani in 9 settimane e mezzo

Come se non bastasse tutto il trambusto iniziale, creato dalle soprese di compleanno di Tina Cipollari per Gemma Galgani, la Dama torinese, poi, ha adocchiato un uomo e non l’ha mollato più.

Il malcapitato si chiama Massimiliano, definito subito da Tina Cipollari: “Pover’uomo… Traumatizzato poveraccio“.

Anche Maria De Filippi ha sottolineato più volte che il trasporto istantaneo di Gemma Galgani per il neo arrivato fosse speciale: “Gemma cosa ti è preso questa settimana?“.

Massimiliano ha provato a difendersi dagli attacchi amorosi della Dama torinese: “Non pensavo di arrivare subito alle protesi, ero alla ricerca di emozioni“. Ma per lui non c’è stato scampo e la discussione è scaduta anche in mille doppi sensi, come sottolineato da Tina Cipollari: “Oggi una puntata hard proprio… Risuscitata la mummia oggi… Lei vuole offrire sé stessa“.

E in questo clima spinto, Gemma Galgani si è perfino esibita sulle note della musica del film 9 settimane e mezzo. Massimiliano è sembrato sconvolto: “Mai una donna mi aveva dato così tanto“.