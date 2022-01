Attraverso i miei occhi: trama, cast e trailer del film con Milo Ventimiglia in prima visione assoluta

TV e Spettacolo

Nella prima serata di martedì 25 gennaio 2022 arriva per la prima volta in televisione la commedia drammatica dal titolo di Attraverso i miei occhi. Il film che vede protagonisti Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried va in onda in su Canale5 in prima serata mostrando la storia raccontata nel romanzo del 2008 di Garth Stein dal titolo di L’arte di correre sotto la pioggia. Il protagonista della pellicola è Denny Swift, pilota di Formula Uno, che viene raccontato attraverso gli occhi e la voce del suo Golden retriever Enzo che ricorda il tempo passato insieme e gli insegnamenti presi dal suo padrone.

A dare la voce a Enzo nella versione del doppiaggio italiano è l’indimenticato Gigi Proietti. Tutte le curiosità, la trama ed il cast della pellicola.

Attraverso i miei occhi: le curiosità ed il cast del film

Attraverso i miei occhi (dal titolo in lingua originale di The Art of Racing in the Rain) è una pellicola del 2019 diretto da Simon Curtis, regista e produttore britannico famoso in patria e nel rest del mondo per la pellicola del 2011 dal titolo di Marilyn (in lingua originale My Week with Marilyn).

La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2008 conosciuto con il titolo di L’arte di correre sotto la pioggia scritto da Garth Stein e che vede protagonisti oltre al cagnolone di nome Enzo anche gli attori Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried.

Al fianco dei due conosciuti interpreti compaiono anche Kathy Baker, Martin Donovan, Gary Cole, Al Sapienza, Rian Keira Armstrong e Lily Dodsworth-Evans.

Attraverso i miei occhi: la trama della pellicola

Enzo è un golden retriever chiamato così per la grande passione del suo proprietario Denny per le auro. Il pilota di Formula Uno ha infatti dato il nome di Enzo Ferrari al suo cagnone ed instaura con lui un rapporto simbiotico e viscerale che farà da sfondo a tutto il racconto del film.

Sarà proprio Enzo a raccontare le vicissitudini di Denny Swift sia nel mondo delle corse che nella sua travagliata vita privata. Il cane sarà testimone dell’incontro e della storia d’amore con la dolce Eve, che dovrà affrontare un tumore al cervello.

