Chi è Eleonora Pedron: la vita privata e la carriera televisiva della ex Miss Italia a Back to School

Chi è

Tra le più note e amate ex Miss Italia, ancora oggi viene seguita moltissimo dal pubblico televisivo, Eleonora Pedron, concorrente del reality Back to School, condotto da Nicola Savino.

Eleonora Pedron è una delle ex Miss Italia più amate. Showgirl, modella, attrice e conduttrice, ha conquistato il pubblico con la sua bravura. In molti ricordano inoltre la sua storia d’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi, poi terminata. Nel 2022 prende parte al nuovo programma di Italia 1, condotto da Nicola Savino, Back to School.

Eleonora Pedron, il passato difficile e i lutti in famiglia

Eleonora Pedron nasce in provincia di Padova il 13 luglio 1982. Ha frequentato l’Istituto di Ragioneria e, una volta terminato, ha iniziato a lavorare nell’ufficio anagrafe di Camposampiero, il suo comune di nascita.

La sua famiglia è stata segnata da due lutti molto gravi. Come raccontato da Eleonora in varie interviste, tra cui quella con Verissimo, quando aveva solo 9 anni ha perso la sorella Nives, che ne aveva 15, in un incidente d’auto. “Mia mamma era già tornata dall’ospedale quando arrivò la telefonata in cui ci dissero che Nives non c’era più. Io avevo solo 9 anni, ma avevo capito benissimo. Volevo far finta di non capire cosa volesse dire andare in cielo. Da quel momento ho dormito sempre nel suo letto, come per lenire quel dolore“.

Sempre a causa di un incidente stradale, Eleonora ha anche perso il padre, mentre era in auto con lui.

I due stavano tornando a casa dopo che lei aveva sostenuto un provino per Striscia la Notizia. “La decisione di andare in auto era stata presa il giorno prima, mio padre era felicissimo di potermi accompagnare, fu lui a voler cambiare il turno al lavoro per far in modo di riuscire a essere con me. Quando il provino finì mi disse che mi avrebbero preso: poi ricordo solo la sua voce che chiamava il mio nome. Ce l’ho ancora bene in testa: voleva assicurarsi di avermi salvato“, ha raccontato sempre a Verissimo.

La carriera da modella, attrice e conduttrice di Eleonora Pedron

Nel 2002, pochi mesi dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta con il padre, Eleonora partecipa al concorso di Miss Italia, dopo un primo tentativo fatto nel 1999.

Riesce a vincere e dedica la sua vittoria al padre. Grazie alla vittoria di Miss Italia, si aprono per lei varie opportunità nel mondo dello spettacolo.

Diventa meteorina per il Meteo di Rete 4 e lavora come co-conduttrice e inviata in varie trasmissioni, tra cui Controcampo e Quelli che il calcio.

Nel 2006 esordisce al cinema in Vita Smeralda di Jerry Calà. Dal 2020 è conduttrice su La7 di Belli dentro belli fuori.

Eleonora è tra i VIP che hanno preso parte al nuovo programma di Nicola Savino, Back to School, in onda su Italia 1.

Eleonora Pedron: vita sentimentale, Max Biaggi e Fabio Troiano

Uno degli aspetti più noti della vita di Eleonora è sicuramente la relazione avuta con Max Biaggi, pilota motociclistico. I due sono stati insieme per 12 anni e hanno avuto due figli, Inés e Leòn. Nel 2015 hanno ufficialmente messo un punto alla loro storia d’amore.

Dopo altre relazioni poco durature, nell’agosto del 2019 si vocifera una storia con Fabio Troiano, attore e conduttore. Un mese dopo i due si presentano insieme alla Mostra del cinema di Venezia.