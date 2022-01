Davide Silvestri incontra il padre al Grande Fratello Vip, parole al miele al concorrente: “Sei un grande uomo”

Grande Fratello

Grande emozione per Davide Silvestri, che in diretta al Grande Fratello Vip riceve la visita a sorpresa del padre Andrea. L'incontro in passerella, tra sorrisi e parole emozionanti.

Davide Silvestri riceve una bellissima sorpresa da parte del padre Andrea al Grande Fratello Vip. Presenza costante nella sua vita e figura di riferimento per la sua crescita, il concorrente incontra una delle persone più importanti per lui in passerella. Tra sorrisi e dichiarazioni al miele, il gieffino si commuove e ringrazia la figura paterna per gli insegnamenti ricevuti: “Sono davvero fiero di avere un papà come te“.

Davide Silvestri incontra il padre al GF Vip: sorpresa in passerella

Il Grande Fratello Vip riserva una bellissima sorpresa per Davide Silvestri. Nella puntata di questa sera il concorrente riceve infatti la visita inaspettata di papà Andrea.

In passerella va in scena un incontro davvero emozionante, segnato dalla commozione e dai sorrisi. Per il suo Davide, freezato, arrivano dal padre dichiarazioni al miele: “Sono molto orgoglioso di te Davide, hai detto delle cose bellissime. Non è vero che non mi pensavi, che eri lontano: mi sei stato molto vicino invece, molto più di quanto pensi. Sono molto orgoglioso, sei stato grande. Mi piace che sei diventato un uomo umile, generoso e molto educato“.

Il discorso del signor Andrea ha ricordato ancora una volta i valori e gli ideali che ha voluto insegnare e trasmettere al figlio.

E che il figlio, con saggezza e umiltà, ha messo in pratica anche nella Casa di Cinecittà. “Siamo tutti con te, ti vogliamo tanto bene. La tua famiglia ti vuole bene, siamo sempre vicini a te“, le parole del padre.

Le parole del padre a Davide Silvestri: “Sei un grande uomo“

Sfreezato dalla produzione, Davide Silvestri risponde alle dolcissime parole del padre: “Sono davvero contento e fiero di avere un papà come te. Quello che mi hai insegnato, qua dentro lo vedo ogni giorno, anche nell’ordine.

Mi ricordo tutte le frasi che mi dicevi tu.

Quello che c’è da dire è che tutto quello che abbiamo vissuto… il lavoro con te in fabbrica è stato forse uno dei momenti più brutti, ma anche i più belli. Mi hanno insegnato tantissimo. Grazie per quello che tu e la mamma mi avete insegnato“.

Il signor Andrea ricorda anche per quale motivo abbia scelto di dare al figlio il nome ‘Davide’: “Ricordati una cosa: il tuo nome non è scelto a caso. Io l’ho scelto sulla Bibbia, perché Davide era un piccolo uomo che ha sconfitto un gigante ed è diventato re. E tu sei un grande uomo. Sei più grande di quello che io sperassi. Grazie mille delle emozioni che ci stai regalando“.