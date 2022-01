Gianluca Zambrotta: chi è l’ex calciatore e campione del mondo concorrente di Back to School

Chi è

Gianluca Zambrotta ex calciatore italiano, è un dirigente sportivo ed allenatore. Ha giocato in numerose squadre: Como, Bari, Juventus, Barcellona, Milan, Chiasso e nella nazionale italiana. Lo sportivo è uno dei campioni del mondo di Berlino 2006, nel corso dei quali ha giocato nel ruolo di terzino destro. In queste settimane, è uno dei protagonisti di Back to school.

Gianluca Zambrotta e gli esordi nel calcio

Gianluca Zambrotta è nato a Como il 19 febbraio del 1977. Nella città natale inizia la sua carriera come calciatore, crescendo nelle giovanili del Como, ma è nel 1994 che esordisce come professionista sempre lì.

Il 1997 è invece l’anno durante il quale debutta in serie A, a soli 20 anni, nel Bari. Nel club pugliese ha giocato due stagioni, che gli hanno permesso di essere convocato per la prima volta nella nazionale italiana under 21.

Gianluca Zambrotta e l’esperienza alla Juventus

Nel 1999 Zambrotta è stato acquistato dalla Juventus ed è qui che l’allenatore Marcello Lippi (con lui ha conquistato due scudetti, uno poi revocato) gli affida un nuovo ruolo, quello di terzino sinistro. Questa sua posizione in campo gli permette di dimostrare le sue doti e diventa uno dei migliori terzini al mondo.

Sempre nel 1999 viene convocato nella nazionale maggiore italiana nell’amichevole Italia-Norvegia. Nel 2000 partecipa poi agli Europei come titolare, ma viene espulso nella semifinale. 2002 e 2004 lo vedono titolare anche dei Mondiali e poi Europei nella fase finale.

I mondiali di calcio del 2006 per Gianluca Zambrotta

Il 2006 vede altri tre grandi successi nella sua carriera. Il primo è la sua prima vittoria in un mondiale. Ma è anche l’anno della sua apparizione in campo con il Barcellona, che l’ha comprato per ben 14 milioni di euro. Qui invece ricopre principalmente il ruolo di terzino destro.

Per la competizione mondiale ha avuto una grande importanza la sua presenza. Ha infatti segnato il gol d’apertura nei quarti di finale con l’Ucraina ed è stato colui che ha fatto un assist al compagno Luca Toni, garantendo un altro gol alla squadra. Sempre nel 2006 è stato infine nominato Presidente onorario del Como.

Gianluca Zambrotta al Milan e la voglia di allenare

Il Milan è il penultimo club calcistico in cui Zambrotta approda. L’esordio con la maglia rossonera avviene nell’agosto del 2008. Allo scadere del suo contratto con la squadra, decide nel 2010, di rinnovare fino al 2012 e l’anno successivo vince il terzo scudetto e la Supercoppa italiana.

Dopo l’abbandono al Milan decide di intraprendere una strada leggermente diversa: vuole infatti ottenere il patentino da allenatore di Prima Categoria, frequentando il Master UEFA.

Gianluca Zambrotta e il finale di carriera con il Chiasso

Nel 2013 firma il contratto con il Chiasso. La novità qui è che oltre che il ruolo da giocatore ricopre anche quello da vice-allenatore nella squadra svizzera.

Al termine della stagione gli viene affidato poi ruolo di allenatore al posto di Ryszard Komornicki.

La vita privata di Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta è sposato con la modella Valentina Liguori.

In una lunga intervista per Sportfair la moglie ha raccontato che stanno insieme dal 1998. I due si sono incontrati al matrimonio della cugina di lei. “Prima di allora, l’unico calciatore che conoscevo, visto che in famiglia non seguivamo il calcio, era Maradona.” “Dopo un anno di fidanzamento siamo andati a vivere insieme a Torino e nel 2004 ci siamo sposati in municipio a Napoli” aveva raccontato.

Nel 2012 c’è stata poi la nascita di Riccardo, primogenito dei due. Valentina Liguori si occupa del centro sportivo del marito Eracle Sport Center.

Inoltre racconta: “Lavoro per ‘Soccer pass events’, e ‘Soccer pass’, due applicazioni create da Sara Piccinini per le famiglie dei calciatori che, quando si spostano nelle varie città, hanno bisogno di case, scuole, medici, boutique dove fare acquisti con sconti”. Oggi i due vivono a Como, nella città natale di lui.