Ulisse – Il piacere della scoperta: Alberto Angela presenta la puntata speciale dal titolo di Viaggio senza Ritorno

Programmi TV

Su Rai1 a pochi giorni dalla ricorrenza del Giorno della Memoria va in onda il racconto di Alberto Angela si ricorda il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono portati ad Auschwitz per essere sterminati. Il divulgatore scientifico accompagna il pubblico del canale in Viaggio senza Ritorno, l’appuntamento speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda su Rai1 martedì 25 gennaio a partire dalle ore 21.25. La speciale puntata avrà l’onore di ascoltare il racconto del vissuto in prima persona di due sopravvissuti ai campi di sterminio come la senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano.

Ecco quello che vedremo questa sera su Rai1.

Ulisse – Il piacere della scoperta: cosa vedremo in Viaggio senza Ritorno

Viaggio senza Ritorno è l’appuntamento speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda su Rai1 martedì 25 gennaio a partire dalle ore 21.25 con il racconto dello stimato Alberto Angela. Il conduttore racconta il lungo viaggio senza ritorno che alcune donne, bambini e uomini ebrei dovettero affrontare il 16 ottobre 1943 dopo essere stati catturati a Roma dalle SS e portati in treno fino nei campi di concentramento di Auschwitz.

Una puntata dal tema delicato a qualche giorno dalla Giornata della Memoria che servirà a non far dimenticare l’orrore rappresentato dalla seconda guerra mondiale ed a ricordare i 6 milioni di ebri europei innocenti che pagarono con la propria vita la follia del Terzo Reich.

La trasmissione si impreziosisce del racconto di alcuni sopravvissuti che scamparono a quel lungo viaggio e che ancora oggi portano addosso il peso di quegli eventi. Forniranno il loro racconto al pubblico di Rai1 la senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano, nel ricordo del tristemente famoso binario 21 della stazione di Milano e di quel battello salpato da Rodi.

La puntata racconterà anche Berlino dove oggi si possono trovare anche diversi monumenti che commemorano la Shoah, come il Museo ebraico e il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa.