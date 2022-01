Un’ora sola vi vorrei: Enrico Brignano conduce una nuova puntata. Gli ospiti del nuovo appuntamento

Programmi TV

Enrico Brignano conduce il quinto appuntamento stagionale del divertente show che intrattiene il pubblico di Rai2 in un condensato comico della durata di un’ora. Canti, balli, monologhi e tanti ospiti arricchiranno una nuova puntata di Un’ora solo vi vorrei, che va in onda sul canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 25 gennaio 2022. Il conduttore con la sua proverbiale ironia si lancerà in un ricordo dei primi concerti dei Beatles avvenuti sessant’anni fa, quando sul palco di un locale ad Amburgo si esibivano alternandosi con un nostro connazionale come Mino Reitano.

Il grande ospite della puntata sarà il cantautore Luca Barbarossa che oltre ai suoi grandi successi dedicherà un omaggio alla immensa band.

Un’ora sola vi vorrei: la quinta puntata di questa stagione

La famosa band inglese offrirà lo spunto per raccontare Londra ed il suo clima.

Un’ora sola vi vorrei: gli ospiti ed i temi della quinta puntata

Nel nuovo appuntamento con Enrico Brigano non mancheranno balli, canti ed anche le gag divertenti alle quali ci ha abituato il conduttore e che come al solito saranno accompagnate dalla musica della band diretta come sempre dal Maestro Andrea Perrozzi.

Nello studio tornerà poi il comico Alessandro Betti per interpretare un figlio segreto di John Lennon.

L’ospite della puntata sarà vece il cantautore Luca Barbarossa che farà un omaggio ai Fab Four oltre che intonare i suoi più grandi successi. Nella consueta parte finale di Casa Brignano, i due compagni Enrico e Flora Canto divertiranno il pubblico con i progetti per il loro futuro matrimonio.